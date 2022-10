Ensimmäistä kertaa Suomessa: David Lynchin valokuvanäyttely valtaa Helsingin Länsisataman vanhan terminaalirakennuksen

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen torstaina 3.11.2022 klo 12 - 13

Länsiterminaali 1, 2. krs (Tyynenmerenkatu 8)

Ilmoittautumiset & haastattelupyynnöt: kristian@helsinkiphotofestival.com

Mediatilaisuudessa ovat haastateltavana David Lynch - Infinite Deep -näyttelyn kuraattori ja Lynchin pitkäaikainen ystävä, tanskalainen Christian Nørgaard sekä Helsinki Photo Festivalin taiteellinen johtaja ja perustaja Rafael Rybczynski. Paikalla on myös Helsingin Sataman matkustajaliiketoiminnan johtaja Kai Takolander. Samalla voi tutustua tilaan ja näyttelyihin valmistelutöiden puitteissa. Näyttelyn kutsuvierasavajaiset pidetään samana iltana klo 17 alkaen.

Infinite Deep vie katsojan matkalle Lynchin mystiseen maailmaan

Amerikkalaisen elokuvaohjaaja David Lynchin valokuvanäyttely Infinite Deep on sukellus tämän kulttimainetta nauttivan taiteilijan maailmaan. Yli 120 teosta käsittävän korkeatasoisen näyttelyn takana on tanskalainen kuraattori ja Lynchin pitkäaikainen ystävä Christian Nørgaard, jolla on yksinoikeus taiteilijan valokuviin. Näyttelyssä on punainen lanka, jota seuraamalla katsoja voi

tarkastella tilanteita Lynchin näkökulmasta ja samalla tutkia inspiraation lähteitä myös hänen elokuviensa takana. Nørgaard on järjestänyt näyttelyitä myös muille merkittäville taiteilijoille kuten 1984 afgaanitytön ikuistanut valokuvaaja Steve McCurry ja elokuvaohjaaja ja näyttelijä, valokuvaajana ja kuvataiteilijana tunnettu Dennis Hopper (mm. Easy Rider).

Uuden kynnyksellä seisova Helsinki Photo Festival avaa vanhan terminaalirakennuksen kulttuurin käyttöön.

Uraa uurtavan projektin taustalla on Rafael Rybczynskin perustama ja luotsaama Helsinki Photo Festival, joka on nopeasti saavuttanut aseman maailman tärkeimpien valokuvataiteen tapahtumien joukossa ja se on noteerattu monessa alan huippu julkaisussa, kuten vastikään British Journal of Photographyssa.

“Alle viidessä vuodessa olemme lyöneet läpi uuden valokuva-festivaalin pohjolassa ja saavuttaneet aseman maailman tärkeimpien valokuvataiteen tapahtumien joukossa.

Valokuvan harrastajat ja ammattilaiset visuaalisen taiteen kentällä saapuvat ympäri maailmaa vierailemaan ja osallistumaan uuteen taidekokemukseen Suomessa. David Lynchin näyttelyn avulla avaamme uuden sivun tarinaan, jossa voimme tuoda Helsinkiin maailman kuuluisimpien taiteilijoiden työn.”

- Rafael Rybczynski, taiteellinen johtaja ja perustaja, Helsinki Photo Festival

Helsinki Photo Festivalin avoimeen hakuun osallistuu vuosittain satoja taiteilijoita ympäri maailmaa. Kansainvälinen tuomaristo valitsee näistä n. 50 parasta esiteltäväksi festivaalilla. Toiminnan aikana yksittäisiä kuvia taustatarinoineen on vastaanotettu pitkälti yli 10000 yli 60 eri maasta. Tapahtuma vuosien teemat ovat olleet: rakkaus, anarkia, luottamus, peloton ja usko. Lynch -näyttelyn lisäksi Jätkäsaaressa päästään nyt tutustumaan tuon laajan aineiston parhaimmistoon erillisessä näyttelyssä.

Yhteistyökumppanuus avaa Jätkäsaareen uuden kulttuurin tilan - myös virtuaalimaailmaan

Helsinki Photo Festival ry:n ja Helsingin sataman poikkeuksellisen yhteistyön kautta matkailun ikonisena kauttakulkupaikka tunnettu, vuonna 1941 rakennettu Länsisataman vanha Terminaali 1 tulee 4.11. -28.2.2023 välisen ajan palvelemaan niin kaupunkilaisia kuin matkailijoita päivittäin avoinna olevana valokuvataiteen keskuksena. Samalla se avaa kehittyvään Jätkäsaareen uuden kulttuurin kohtaamispaikan, jossa on tilaa myös vaihtuvien toimijoiden pop up -sisällöille.

Näyttelyn tiedotuksessa ja markkinoinnissa on hyödynnetty uutta, kotimaista virtuaaliteknologiaa. Arilyn Oy:n Virtual Art gallery alustalle toteutetun immersiivisen pienoisversion kautta yleisö voi käydä tutustumassa näyttelyn tunnelmaan jo ennalta ja ostaa halutessaan myös ennakkolipun.

David Lynch, outouden mestari tuottaa niin kulttielokuvia kuin päivittäisiä säätiedotuksia

David Lynch tunnetaan elokuva- ja tv-ohjaajana (Twin Peaks, Eraserhead, The Elephant Man, Blue Velvet ja Mullholland Drive jne.), kuvataiteilijana ja muusikkona sekä työstään meditoinnin puolestapuhujana. Yli viiden vuosikymmenen mittaisella taiteilijan urallaan Lynch on luonut omaa nimeään kantavan tyylin, jonka luoma outo ja absurdi, joskus uhkaavakin tunnelma lävistää hänen tuotantonsa mediasta toiseen. Jo vuosien ajan taiteilija on esimerkiksi julkaissut päivittäisiä säätiedotuksia youtube-kanavallaan. Monia arvostettuja palkintoja vastaanottanut David Lynch asuu Kaliforniassa, Yhdysvalloissa jatkaen uraa uurtavaa työtään taiteen parissa.

“Jos haluat pyytää pieniä kaloja, voit pysyä matalassa vedessä. Mutta jos haluat saada suuria kaloja, mene syvemmälle, siellä kalat ovat voimakkaampia ja puhtaampia.” - David Lynch

Tiedotustilaisuus Terminaali 1:ssä torstaina 3.11.2022 klo 12 - 13

Presskit:

https://www.picdrop.com/helphoto/presskit

Password: 4everHelphoto

Näyttelyt:

David Lynch - Infinite Deep

Retrospective, 5 years of Helsinki Photo Festival

Länsisataman Terminaali 1, 2. krs

Tyynenmerenkatu 8, 00220 Helsinki

Näyttelyiden aukioloajat:

sunnuntai - keskiviikko klo 11 - 18

torstai - lauantai klo 11 - 23

Pääsyliput:

David Lynch - Infinite Deep

ovelta 20 / 15 € ennakkoon 19,50 / 13,50 €

Alennushinta alle 18 vuotiaille, opiskelijoille, eläkeläisille sekä maanpuolustusvelvollisuuttaan suorittaville

Ennakkoliput: www.lippu.fi/artist/david-lynch

Retrospective, 5 years of Helsinki Photo Festival -näyttely

Pop Up -tilan sisällöt

vapaa pääsy

Liikenneyhteydet:

Raitiovaunu numero 7 ja metro (Ruoholahti)

Terminaalirakennuksen edessä on parkkitilaa, mutta käytäthän julkisia liikennevälineitä, tule kävellen tai pyörällä.

Vastuullinen järjestäjä:

Helsinki Photo Festival ry.

Osoite: Kaasutehtaankatu 1 rak 7, 00540 Helsinki

Yhteyshenkilö: Rafael Rybczynski

sielu@helsinkiphotofestival.com

p. 0400 183016