Ensin romahti asuntokauppa, kohta hiipuvat hinnat – nousu voi silti olla nopea

Hypon Asuntomarkkinakatsaus 2/2020: Hypon laskelmien mukaan asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna koko maassa kaksi prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat hyytyvät noin puoli prosenttia.

Suuremmalta miinukselta pelastaa vahva alkuvuosi, pk-seudun pienempi pudotus ja mahdollisuus toipumiseen jo loppuvuodesta. Myös pankkien tarjoamat lyhennysvapaat antavat aikaa ja suojaavat pakkomyynneiltä. Tulipalomyyntejä saattaakin tulla lähinnä asuntorahastoista tai -sijoittajista.

”Kasvukeskuksissa hinnat kääntyvät ensi vuonna selvään nousuun, mikäli paluu arkeen jatkuu ilman isoja takapakkeja. Ennustamme, että pääkaupunkiseudulla hinnat nousevat ensi vuonna kolme prosenttia, ja koko maan tasolla nousu asettuu 1,5 prosenttiin”, Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi.

Hänen näkemyksensä perustuu ajatukseen, että kriisin iskiessä ensin jäätyvät kauppamäärät, sitten hiipuvat hinnat ja lopulta epidemian hellittäessä kasvukaupungit toipuvat ripeästi. Malli on haettu historian tapahtumista: finanssikriisistä sekä aiemmista tautipandemioista, kuten ruton ja koleran etenemisestä aikansa suurissa kaupungeissa.

”Korona romahdutti asuntokaupan ja huhtikuun ennakkotiedot kertovat kauppamäärien pudonneen 40 prosenttia helmikuuhun verrattuna. Samalla pantiin jäihin uusien rakennuskohteiden aloituksia, joten asuntoja valmistuu kesästä 2021 eteenpäin vähemmän kuin niille olisi tarvetta. Tämä näkyy heikompana tarjontana ja sitä kautta korkeampina hintoihin tulevina vuosina”, Brotherus arvioi.

Koronalla on siis pitkäaikainen vaikutus asuntomarkkinoihin, eikä tämän vuoden alun kauppamääriin päästä vielä pitkään aikaan. Samalla tavoin kävi finanssikriisin jälkeen 2008 vuoden talousmyllerryksen jälkimainingeissa.

Airbnb:n hyytyminen tuo pieniä asuntoja tarjolle

Nopeasti yleistynyt Airbnb-toiminta pysähtyi sekin maaliskuussa kuin seinään, koska matkailijat eivät liikkuneet, eikä komennustyöntekijöiden majoitukseen yhtäkkiä ollutkaan tarvetta.

”Paikallisesti Airbnb:n hyytyminen tekee asuntomarkkinoihin suuren muutoksen. Tyypillisesti tällaiseen väliaikaismajoitukseen tarjottavat asunnot ovat pieniä, mutta sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien piirissä. Osa asunnoista menee jatkossa myyntiin ja osa siirtyy pitkäaikaiseen vuokraukseen. Voi odottaa, että uuden tarjonnan vuoksi hinnat ja vuokrat saattavat jopa hieman laskea.”

”Voi arvioida, että tässä mielessä tilanteen voittajia ovat ensi asuntoaan etsivät ostajat, joille tulee aiempaa enemmän valinnanvaraa.”

Eniten Airbnb-toiminnan piirissä on ollut asuntoja Helsingissä, mutta alueellisesti niillä on ollut vielä suurempi merkitys Lapin turismikeskuksissa. Helsingissä vapaarahoitteisista yksiöistä lähes 10 prosenttia on ollut Airbnb-asuntoja. Esimerkiksi Rovaniemellä ja Kittilässä niiden osuus yltää noin 10 prosenttiin kaikista vapaarahoitteisista vuokra- ja vapaa-ajan asunnoista.