“Entä, jos työkaveri kertoo kärsivänsä skitsofreniasta?” Alviina Alametsä julkaisi mielenterveyspamfletin

Alviina Alametsä on edistänyt poliittisella urallaan varsinkin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, mutta nyt hän tahtoo lisätä keskustelua myös vakavien mielenterveysongelmien hoidosta ja niihin liittyvästä stigmasta.

“Suomalainen keskustelu mielenterveydestä on mennyt paljon eteenpäin, mutta silti suuri osa mielenterveysongelmia kokeneista kokee tutkitusti tulleensa leimatuksi sairautensa vuoksi. Erityisesti vakavista mielenterveysongelmista kärsivät joutuvat kohtaamaan todella paljon ennakkoluuloja ja rakenteellista syrjintää. On vaikeuksia saada toimeentulo, työ, vakuutus, ajaa ajokortti tai vaikka adoptoida lapsi, vaikka diagnoosi olisi vuosien takaa,” Alametsä sanoo.

Pamfletissaan Alametsä osoittaa tiukkaa kritiikkiä nykylainsäädäntöä kohtaan, mutta esittää myös useampia parannusehdotuksia siitä, miten järjestelmää voisi kehittää enemmän mielenterveyttä tukevaan suuntaan. Alametsä suuntaa katseensa myös EU:n suuntaan ja mainitsee pamfletissaan hyviä käytäntöjä eri EU-maista.

“Mielenterveys on koko Euroopan ongelma. EU:n täytyy tehdä mielenterveyden saralla enemmän, ja EU:n laajuiselle mielenterveysstrategialle on tarvetta pikaisesti. Suomessa julkinen keskustelu mielenterveyden ympärillä on paljon edellä monia muita Euroopan maita, ja Euroopan parlamentissakin mielenterveyskeskustelua värittää edelleen vahva stigma. Kun olen puhunut julkisesti masennustaustastani, moni on sanonut, ettei kannattaisi. Eräs kollega myös totesi, että hienoa, kun ajat mielenterveysasiaa, mutta minun kotimaassani ei mielenterveyden ongelmia ole.”

"Olen nähnyt läheltä sen miten vaikeaa mielenterveyspalveluiden saaminen voi olla."

Alametsällä on vuosien kokemus mielenterveysaktivismista. Ennen europarlamenttiin siirtymistä hän toimi Mielenterveryspoolin projektipäällikkönä, jossa hän oli tekemässä Terapiatakuu kansalaisaloitekampanjaa. Kaupunginvaltuutettuna hän on edistänyt saavutettavampia mielenterveyspalveluita Helsingissä.

Vuonna 2017 hän teki valtuustoaloitteen avoimista, maksuttomista mielenterveysklinkoista. Tähän mennessä näitä Mieppi-klinikoita on perustettu kolme kappaletta ympäri Helsinkiä. Europarlamentaarikkona Alametsä nostaa mielenterveysteemoja keskusteluun Euroopan parlamentissa, ja toimii muun muassa parlamentin mielenterveyskoalition puheenjohtajana.

“Yksi syy, miksi lähdin alunperin ajamaan mielenterveysasioita on, että olen nähnyt läheltä sen miten vaikeaa mielenterveyspalveluiden saaminen voi olla. Vuosia sitten yritin saada apua eräälle ystävälleni vakaviin mielenterveysongelmiin, mutta sen sijaan päädyimme vuoden kestäneeseen prosessiin, joka sai minut tuntemaan oloni voimattomaksi. Halusin tehdä asialle jotain” Alametsä kertoo.

“Jokaiseen tulee saada tarvitsemaansa hoitoa. Se on ihmisoikeus”, Alametsä toteaa.

Lue mielenterveyspamfletti täällä.