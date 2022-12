Entisen Rautatalon tontille nousee kaivattuja uusia kerrostaloasuntoja Raahen keskustassa – Lapti aloittaa asuntojen ennakkomarkkinoinnin

Asunto Oy Raahen Rautatorniin tulee 47 asuntoa ja alimpaan kerrokseen liiketila. Taloon rakentuu yhden huoneen asuntoja, runsaasti kahden ja kolmen huoneen asuntoja sekä kaksi neljän huoneen asuntoa, joiden koot vaihtelevat 28 m2–107,5 m2. Asuntotarjonnaltaan monipuolinen Rautatorni tarjoaa runsaasti valinnan mahdollisuuksia, sillä jopa yksiöissä ja kaksioissa on valittavana saunallinen asunto ja ylimmän kerroksen isoimmassa neljän huoneen asunnossa on varaus takalle ja poreammeelle. Rautatorni on kahdeksankerroksisena yksi keskustan korkeimmista asuintaloista, mikä mahdollistaa ylimpien kerrosten asunnoista näkymät merelle, keskustan kattojen ylle ja vanhaan kaupunkiin.

Rautatorni nousee keskelle keskustaa tontilta aiemmin puretun Rautatalon eli Raahen terästehtaan vanhan konttorin tilalle. Samalle tontille Lapti suunnittelee myös toisen, viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentamista. Asuinkerrostalot täydentävät ja tiivistävät keskustaa ja kehittävät Raahen asuntotarjontaa tuomalla odotettuja uusia kerrostaloasuntoja alueelle. Sijainti aivan Raahen keskustassa mahdollistaa monipuolisista palveluista ja harrastusmahdollisuuksista nauttimisen. Keskustan kävelykatu on aivan kodin vieressä ja meri ja vanha kaupunkikin vain kivenheiton päässä.

”Raahen Rautatorni kehittää alueen asuntotarjontaa ja mahdollistaa uusien asukkaiden muuttamisen keskustaan ja esimerkiksi isoksi käyneen omakotitalon vaihtamisen huolettomaan kerrostalo- ja keskusta-asumiseen. Uudet kerrostaloasunnot alueella ovat odotettuja, ja Rautatornin asunnot ovatkin herättäneet kiinnostusta jo ennen varsinaisen ennakkomarkkinoinnin aloitusta”, kertoo Laptin Pohjois-Suomen aluejohtaja Mikko Lohi.

Yhteyshenkilöt

Mikko Lohi, aluejohtaja, Rakennusliike Lapti Oy, p. 045 631 2946, mikko.lohi@lapti.fi

Janne Karhumaa, myyntipäällikkö, Rakennusliike Lapti Oy, p. 0400 602 533, janne.karhumaa@lapti.fi

www.lapti.fi/raahenrautatorni