Entistä ehompi Kauppatori juhlistaa Suomen EU-puheenjohtajuuden alkua

Uudet ja yhtenäiset toriteltat sekä siistitty yleisasu ovat osa Helsingin Kauppatorin kehitystä.

Helsingin Kauppatori juhlistaa Suomen kolmannen EU-puheenjohtajuuden alkua. Torin myyntiteltat on uudistettu ja yhtenäistetty, aluetta siistitty, kukkaistutuksia uusittu ja vessoja lisätty.

Oransseilla teltoilla on Kauppatorilla pitkä historia, ja myyntitelttojen värit säilyvät jatkossakin perinteisinä. Valkoiset teltat toimivat edelleen matkamuistojen ja käsityöläisten myyntipisteinä, oranssit tuttuun tapaan ruoka-, vihannes-, kukka- ja marjatelttoina.

Myyntitelttojen ehostus on osa Kauppatorin lyhyen aikavälin kehitystyötä, josta vastaa muun muassa Torikortteleiden kehittämisestä vastannut Helsingin Leijona Oy. Siistimisen lisäksi alueelle on tuotu kaupunkilaisten iloksi myös kaksi uutta oleskelualuetta. Toinen oleskelualue on sijoitettu kesän ajaksi Kauppahallin rantaan Lyypekinlaiturille, ja toinen Kauppatorille Suomenlinnan lauttaterminaalin läheisyyteen.

“Kauppatori on merellisen Helsingin sydän ja keskeinen maamerkki niin kaupunkilaisille kuin matkailijoillekin. Torin elämyksellisyyden ja ulkoasun jatkuva parantaminen on tärkeää. Toivottavasti nämä askeleet auttavat asteittain myös rakentamaan paikallisylpeyttä, sillä se on koko Kauppatorin kehityksen keskeinen tavoite”, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

“Kaupunkilaiset ovat toivoneet, että Kauppatorista tehtäisiin selkeämpi ja houkuttelevampi. Kyseessä on kaikille rakas paikka, joten tämä kehitys on helsinkiläisille tärkeää”, iloitsee Torikortteleiden kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer.

Konkreettiset kokeilut tähtäävät pidemmän aikavälin toimenpiteisiin ja ovat tärkeitä, kun Kauppatorin kävijämäärät vain entisestään kasvavat. Ensi kesänä kansainvälisen kuvataiteen suurtapahtuma Helsinki Biennaali tuo korkeatasoista taidetta Helsingin Vallisaareen. Maksuton tapahtuma lisää matkailijoiden määrää Helsingin keskustassa, sillä Kauppatori toimii Helsinki Biennaalin lähtösatamana.

“Kauppatori ilmentää hyvin eurooppalaista torikulttuuria, omaleimaisella tavallaan. Ensi kesän Helsinki Biennaalin yhteydessä alueen kehittämistä jatketaan edelleen - tavoitteena on kaunis, siisti ja palveleva Kauppatori”, Vapaavuori lupaa.