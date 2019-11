Entistä nopeampaa asiointia uudistuneessa Okeroisten Salessa

Sale Okeroisten remonttiavajaisia vietetään huomenna torstaina 28. marraskuuta. Remontissa uusittiin muun muassa myymäläkalusteita ja kassa-aluetta. Lisäksi myymälä sai pikakassat ja paistopisteen.

Osuuskauppa Hämeenmaa on kehittänyt kuluvana vuonna erityisen vahvasti palveluverkostoaan niin toimipaikkojen kuin uusien palveluiden osalta. Nyt uudistusvuorossa oli Lahden Okeroisten Sale-myymälä.

– Näkyvimmät muutokset asiakkaille ovat uudet pikakassat ja paistopiste, ryhmäpäällikkö Ville Kivinen sanoo.

Totutusta poiketen paistopiste rakennettiin kassa-alueen yhteyteen.

– Se tulee palvelevan kassan taakse. Kassa-alueella on nyt myös kaksi pikakassaa, kertoo Kivinen.

Asiakaslähtöisyys kärkenä nykykonseptin myymälässä

Okeroisten Salen asiakkaat ovat toivoneet myymälään nopean evään tuotteita sekä nopeaa ja sujuvaa asiointia.

– Olemme kuunnelleet herkällä korvalla asiakkaidemme toiveita, ja nyt toteutimme niitä, Sale Okeroisten myymäläpäällikkö Jenni Jäppilä sanoo.

– Sujuvaan asiointiin on vastattu pikakassoilla, ja tuotevalikoima on tarkastettu asiakaslähtöisemmäksi. Myös teollisten kalusteet on uudistettu nykykonseptin mukaisiksi.

Uudistetun myymälän avajaisia vietetään tulevana torstaina 28.11. Avajaispäivänä on tarjolla Sinuhen leipää ja kakkukahvit klo 9 alkaen. Asiakasomistajaneuvoja on paikalla klo 9–17.

Uudistunut Sale Okeroinen (Kiekkokatu 4, Lahti) palvelee asiakkaitaan maanantaista perjantaihin klo 7–22, lauantaisin klo 8–22 ja sunnuntaisin klo 9–22.