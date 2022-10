Epäoikeudenmukaisen virvoitusjuomaveron kehittämisestä tulee luopua

Epävakaat ajat koettelevat panimoalaa Euroopassa 10.5.2022 11:27:47 EEST | Tiedote

Kaksi vuotta kestänyt koronakriisi ja heti perään alkanut sota Ukrainassa koettelee Euroopan panimoalaa. Sota on kuitenkin ennen kaikkea inhimillinen tragedia, sanoo Suomessa vieraillut panimoalan kattojärjestön The Brewers of Europen pääsihteeri Pierre-Olivier Bergeron.