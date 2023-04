Epäselvyydet Kenian tilauskoulutuksen maksuissa ratkeamassa opiskelijoiden eduksi – Laurea käynnistää keskeytetyn koulutuksen uudelleen

Tiedote: Yhteishaku alkaa 15.3. – Laureassa tarjolla 1 170 opiskelupaikkaa 13.3.2023 07:50:01 EET | Tiedote

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on käynnissä 15. – 30.3.2023. Laurea-ammattikorkeakoulussa on yhteishaussa tarjolla kaikkiaan 1 170 opiskelupaikkaa kuudella kampuksella Uudellamaalla sekä kokonaan verkossa. Monilla aloilla varsinkin Uudellamaalla kaivataan lisää osaajia, joten Laurean työelämäläheiset koulutukset tarjoavat monia mahdollisuuksia työllistymiseen. Kokonaan uutena koulutuksena Laureassa on tarjolla kuntoutuksen ohjaajan AMK-tutkinto.