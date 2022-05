Epävakaat ajat koettelevat panimoalaa Euroopassa

Panimoiden toimintaympäristö muuttui haastavaksi koronakriisin myötä. Koronarajoituksia alettiin monessa Euroopan maassa poistaa tänä keväänä ja ravintolat ovat saaneet olla jälleen auki. Useissa Euroopan maissa oluenkulutus on silti alle koronaa edeltävän vuoden 2019 tason. Erityisesti oluen myynti ravintoloissa ei ole palannut entiselleen.

Panimoala Euroopassa ei ollut vielä toipunut koronakriisistä, kun Ukrainan sota alkoi. Teollisuuden toimintaympäristössä on nyt useita muitakin näkymiä heikentäviä tekijöitä kuten raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien saatavuusongelmat ja energiakriisi.

”Euroopan mantereelle palaava sota on ennen kaikkea inhimillinen tragedia, joka maksaa ihmishenkiä ja vahingoittaa ja syrjäyttää miljoonia ihmisiä. Olutalan solidaarisuus on jälleen kerran noussut esiin, sillä eurooppalaiset panimot auttavat humanitaarisissa toimissa ja tarjoavat tukea kaikille työntekijöille, joihin kriisi on suoraan vaikuttanut. Panimoala ei ole immuuni kehittyvälle elintarvikekriisille. Ala tekee yhteistyötä elintarviketeollisuuden ja muiden toimijoiden kanssa tukeakseen toimintaedellytysten vakautta tuotanto- ja toimituskustannusten kasvaessa. Kasvava inflaatio ja elinkustannusten nousu luo yleistä epävarmuutta kuluttajien keskuudessa”, Bergeron sanoo.

Panimoilla on merkittävä rooli Euroopan taloudessa. Ennen koronakriisiä olut tuotti noin 40 miljardia euroa verotuloja Euroopan valtioille vuosittain. Vuonna 2019 yli 2,2 miljoonan ihmisen toimeentulo Euroopassa oli riippuvainen oluen tuotannosta ja myynnistä. Yksi työpaikka panimossa luo vielä 16 työpaikkaa oluen arvoketjussa viljasta lasiin. Alan menestyminen ja koronasta elpyminen on vahvasti riippuvainen harjoitetusta elinkeino- ja alkoholipolitiikasta.

Bergeron vierailee Suomessa The Brewers of Europen pohjoisen alueen panimoliittojen kokouksessa. Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Irlanti ja Iso-Britannia. Panimoyhtiö Olvin toimitusjohtaja Lasse Aho toimii The Brewers of Europen puheenjohtajana.

The Brewers of Europe on yleiseurooppalainen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka edustaa yli 10 000 panimoa ympäri Eurooppaa. Vuonna 1958 perustettuun järjestöön kuuluu 29 kansallista liittoa Euroopassa. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on ollut The Brewers of Europen jäsen vuodesta 1995 lähtien.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.