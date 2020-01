Erakot, Juice Leskinen ja muita omintakakeisia suomalaisia

Juice Leskinen täyttäisi 70 vuotta 19. helmikuuta 2020, jolloin Into julkaisee "Juice puhuu – Kootut muistelmat". Ainutlaatuinen teos perustuu 40-tunnin leikkaamattomiin haastattelunauhoihin, joita ei koskaan aikaisemmin ole päässyt julkisuuteen. Juice oli luonteenlaadultaan erakko ja perin omintakeinen ihminen. Suomi on erakkojen luvattu maa, mutta erakotkaan eivät ole niinkuin ennen. Milla Peltosen "Erakot – Omintakeisten suomalaisten elämäntarinoita" kertoo yhteiskunnan “ulkopuolelle” vetäytyneistä yksineläjistä. Se tutustuttaa lukijansa omintakeisiin persooniin pohjoisen erämaissa, korpien kätköissä, kaukaisilla saarilla ja vuorilla, peräkylillä ja kaupunkien reunamilla. Se kurkkii myös menneisyyteen ja kulttuuriseen kuvastoonkin, ja kertoo niin tunnettujen kuin tuntemattomien erakkojen kiehtovia tarinoita.

1990-luvun alkuun tultaessa Juice Leskinen oli muuttanut suomalaisen rockmusiikin.

Hän täytti 40 vuotta ja keskittyi myöhempinä vuosina kirjoittamiseen, perheeseen ja sairastamiseen. Tässä käännekohdassa toimittajat Harri Tuominen ja Waldemar Wallenius pistivät nauhurin pyörimään ja haastattelivat Juicea kuukausien ajan.

Tuloksena syntyi ensin huikea 40-tuntinen radio-ohjelma, ja nyt 30 vuotta myöhemmin kustannustoimittaja Kaj Lipponen on herättänyt henkiin alkuperäisestä haastatteluaineistosta teoksen Juice puhuu – Kootut muistelmat.

Ainutlaatuinen kirja perustuu leikkaamattomiin haastattelunauhoihin, joita ei koskaan aikaisemmin ole päässyt julkisuuteen. Se julkaistaan Juicen 70-vuotispäivillä 19. helmikuuta kello 18 Bar Loosessa (Annankatu 21, Helsinki), tervetuloa!

Suomi on erakkojen luvattu maa, mutta erakotkaan eivät ole niinkuin ennen. Tai ainakaan niinkuin yksioikoiset käsityksemme heistä. Keitä ja mitä erakot ovat? Miksi he ovat valinneet elämän muiden ulottumattomissa, vai ovatko? Mitä he haluavat elämäntavallaan sanoa, vai haluavatko? Mitä erakkous meikäläisissä oloissa oikeastaan merkitsee?

Kirjallisuudentutkija Milla Peltosen tietokirja Erakot – Omintakeisten suomalaisten elämäntarinoita kertoo yhteiskunnan “ulkopuolelle” vetäytyneistä yksineläjistä. Se tutustuttaa lukijansa omintakeisiin persooniin pohjoisen erämaissa, korpien kätköissä, kaukaisilla saarilla ja vuorilla, peräkylillä ja kaupunkien reunamilla.

Se kurkkii menneisyyteen ja kulttuuriseen kuvastoonkin, kertoo Lapin kultaerokkojen tarinoita ja kulkee legendojen jäljillä mutta keskustelee ennen muuta suomalaisten nykyerakkojen kanssa. Ja kertoo heidän kiehtovat tarinansa.

Jukka Tapio ”Waldemar” Wallenius on suomalainen musiikkijournalisti. Wallenius on uransa aikana perustanut viisi populaarimusiikkiin erikoistunutta lehteä (mm. Soundin), ja neljässä niistä hän on toiminut päätoimittajana. Lisäksi hän on juontanut 1980-luvun lopulla Yleisradion TV-musiikkiohjelmaa Yölinja ja työskennellyt myös tamperelaisessa Radio 957:ssa.

Harri Tuominen on Ylen musiikkitoimittaja, joka pitää Yle Radio 1-kanavalla maailmanmusiikki- ja jazz-ohjelmia. Hän toimi Radio 957:n musiikkipäällikkönä kanavan perustamisesta lähtien vuodesta 1985 vuoteen 1992 asti. Yle Radio Suomen musiikkitoimituksen päällikkönä Tuominen oli vuosina 1995–2003.

Kaj Lipponen on vuosaarelainen kustannustoimittaja ja suomentaja.

Milla Peltonen on pirkanmaalainen vapaa tutkija ja tietokirjailija, joka haaveilee hiljaisesta elämästä metsässä. Hänen edellinen teoksensa Paperilla seisova perkele – Hannu Salaman elämä ja kirjat (2016) oli arvostelumenestys.

