Eric Adlercreutzin näyttely kutsuu kävijän jakamaan kokemuksen piirtämisen riemusta

Alvar Aalto -museon syyskauden näyttely tuo yleisön eteen arkkitehti Eric Adlercreutzin (s. 1935) luonnoksia ja piirustuksia seitsemän vuosikymmenen ajalta. Näyttely kertoo arkkitehdin työn ei vaiheista sekä Adlercreutzin intohimoisesta suhtautumisesta piirtämistä kohtaan.

”Kaikessa luovassa toiminnassa leikkimielisyydelle on annettava tilaa. Jos näyttelyllä on sanoma, se on piirtämisen ilo. Ja se, että ihmiset, eläimet, maisemat ja arkkitehtuuri – ne kaikki kuuluvat yhteen”. Eric Adlercreutz



Ensimmäisestä Italianmatkastaan lähtien Adlercreutz on tallentanut luonnoskirjaansa katunäkymiä ja maisemia Euroopasta, etenkin Välimeren alueelta sekä myös muilta mantereilta. Italialaisten pikkukaupunkien orgaanisesti kasvanut rakennuskanta, architettura minore on inspiroinut useita arkkitehti- ja arkkitehtiopiskelijasukupolvia läpi vuosikymmenten ja matkat eurooppalaisen rakennustaiteen juurille ovatkin kuuluneet alan opintoihin. Adlercreutzia kiehtoo italialaisen kaupunkikulttuurin ihmisläheinen monikerroksisuus: ”Rakennettu maisema on syntynyt orgaanisesti ja sen autenttisuudessa näkyy vuosisatainen elämisen jälki”, hän kertoo. Taitavan kynänkäyttäjän kiinnostus Italian arkkitehtuuria kohtaan on säilynyt näihin päiviin saakka.

Adlercreutzille piirtäminen tarkoittaa ajattelua – aivojen ja käden yhteistyötä, monipuolista tapaa pohdiskella nähtyjä ja koettuja asioita. ”Kynä on ylivertainen ajatuksen työväline, jonka kautta aihetta voi tarkkailla erityisesti suunnittelutyön alkuvaiheessa”, kertoo Eric Adlercreutz. Näyttelyssä esillä olevien piirrosten kautta voi tutkia arkkitehdin työskentelyä, kun piirtäjän kynä etsii toteutustapaa rakennuksen ja ympäristön väliselle vuoropuhelulle. Vapaalla viivalla piirretystä luonnoksesta kehittyy eri vaiheiden kautta huolellisesti viimeistelty arkkitehtuuripiirustus. Näyttely onkin kunnianosoitus ja puheenvuoro käsin piirtämisen puolesta tänä teknologia-avusteisen piirtämisen valtakautena.

Näyttelyyn valittujen teosten joukossa on samaan aikaan herkkiä, mutta ilmaisuvoimaltaan vahvoja eläinpiirustuksia ja muotokuvia, joista varhaisimmat ovat 1950-luvulta. Arkkitehtuurin tilallisista kokemuksista Adlercreutz on luonut abstrakteja akryylimaalauksia ja värikynäpiirroksia. Niiden kautta katsojalle avautuu näkökulma arkkitehdin luovaan leikkiin viivoilla muodoilla ja väreillä sekä siihen, mitä vapaa harjoittelu ja piirtämisen ilo on.

Erityisen iloinen Eric Adlercreutz on siitä, että hänen piirustuksensa pääsevät esille juuri Alvar Aallon nimeä kantavaan museoon Jyväskylään. Kuusi työskentelyvuotta Alvar Aallon arkkitehtitoimistossa opettivat olennaisia asioita mm. suunnittelun periaatteista, ihmisläheisestä arkkitehtuurista sekä siitä, kuinka uusi rakennus parhaimmillaan täydentää vanhaa, olemassa olevaa rakennuskantaa.

Näyttelyn on kuratoinut FT Juha-Heikki Tihinen ja sen esillepanon on suunnitellut Eric Adlercreutz. Näyttely on ollut esillä ensimmäisen kerran Galleria Elverketissä Tammisaaressa syksyllä 2018. Nyt esillä oleva näyttely on tuotettu yhteistyössä Pro Artibus -säätiön ja Alvar Aalto -museon kesken.



ERIC ADLERCREUTZ – ARKKITEHDIN KYNÄ KOHTAA PAPERIN.

Luonnoksia ja piirustuksia vuosilta 1950 – 2018



Alvar Aalto -museon Galleria, 27.9.2019 – 5.1.2020

Alvar Aallon katu 7, 40600 Jyväskylä

puh. 040 135 6210

avoinna ti-su klo 11-18

www.alvaraalto.fi