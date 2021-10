Erik Johanssonin näyttely yleisömenestys Vaasassa – tule tapaamaan taiteilijaa 23.10. Kuntsille

Taianomaisia ja yllätyksellisiä suuria valokuvia esittävä Erik Johanssonin näyttely on saanut kävijät liikkeelle Vaasassa. Näyttelyn on ehtinyt nähdä jo yli 9 200 kävijää. Näyttely on esillä Kuntsin modernin taiteen museossa vielä 24.10. saakka. Viimeisellä viikolla järjestetään taiteilijatapaaminen 23.10.

© Erik Johansson, Full Moon Service

Ensimmäistä kertaa Suomessa esiteltävä ruotsalaistaiteilija Erik Johanssonin valokuvanäyttely Places beyond on ollut yleisömenestys Kuntsin modernin taiteen museossa. Museon toisessa kerroksessa on esillä noin 40 kookasta valokuvateosta sekä installaatiota, joiden teemat liikkuvat meren ja rannikon maisemissa, maalaisidylleissä ja optisissa harhoissa, jotka tuntuvat vievän toisiin todellisuuksiin. Taiteilija on luonut visuaalisia mahdottomuuksia sisältäviä suuria valokuvateoksia, jotka harhauttavat katsojan silmää todelliselta vaikuttavalla epätodellisuudellaan. Hollantilaisen M.C. Escherin mahdottomuudet, ruotsalaiset kirjakuvittajat ja surrealismi haastavat valokuvissa näkemäämme. Montaasitekniikalla yhdistetyt elementit hämmästyttävät. Tähän mennessä näyttelyn on nähnyt 9 249 katsojaa. Näyttely on kiinnostanut laajasti yleisöä eri puolilta Suomea. –Taiteilijan teokset ovat kysyttyjä maailmanlaajuisesti, tällä hetkellä hänen valokuvia on esillä esimerkiksi Koreassa. Suomalaisella yleisöllä on nyt oivallinen mahdollisuus laaja yksityisnäyttely vielä parin viikon ajan Kuntsilla, kehottaa näyttelypäällikkö Maaria Salo Vaasan kaupungin museoista. Taiteilija kertoo työskentelystään 23.10. Kuntsin modernin taiteen museossa järjestetään näyttelyn viimeisellä viikolla Artist Talk taiteilija Erik Johanssonin kanssa. Taiteilija kertoo yleisölle työskentelystään lauantaina 23.10. klo 14 ruotsiksi ja klo 15 englanniksi. –Näyttelyn yleisöpalautteessa kiitellään muun muassa rauhoittavasta ja mieleenpainuvasta kokemuksesta valokuvien äärellä, kertoo vs. yleisötyönpäällikkö Liisa Palomäki. Näyttely on ollut esillä Kuntsin modernin taiteen museossa 12.6.2021 lähtien ja päättyy 24.10.2021. Museon ensimmäisessä kerroksessa oleva toinen valokuvanäyttely 1868 I 2021 I 2068 nostaa esiin laajoja yhteiskunnallisia rakenteita ja ongelmia, joiden vaikutus ihmisten elämään on yhtä suuri nykyhetkessä kuin menneisyydessä tai tulevaisuudessakin. Näyttelyn nimen sarja vuosilukuja symboloi tätä aikajanaa. Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/ZdlqBeNX3VNpLPgE/fo

Yhteyshenkilöt

