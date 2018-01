Erikoiserät tuovat herkkuja maailmalta ja kotimaasta

Maaliskuun ensimmäisestä päivästä lähtien koittavat kuukausittaiset kissanpäivät juomaharrastajille ja erikoisuuksien ystäville.

Alkon tavoitteena on Suomen paras asiakaskokemus. Merkittävä osa asiakkaiden tyytyväisyyttä on monipuolinen tuotevalikoima, jota Alko on vuosien ajan kehittänyt paremmaksi. Valikoimassa on tällä hetkellä 7 500 tuotetta ja määrä kasvaa jatkuvasti.

Tulevana maaliskuuna myymälöihin ja verkkokauppaan saapuvat erikoiserät, jotka vastaavat kasvavaan erikoisuuksien kysyntään. Vuoden 2018 aikana valikoimaan tulee noin 500 erikoisuutta.

Erikoiseriä on ostettavissa Alkon huippu- ja erikoismyymälöistä sekä verkkokaupasta. Huippu- ja erikoismyymälöitä on yli 70 ympäri Suomen.

”Havaintojemme ja palautteen perusteella kiinnostus harvinaisempiin ja rajatun saatavuuden tuotteisiin kasvaa koko asiakaskunnassa. Uudet erikoiserät sisältävät maailmanluokan huipputuotteiden lisäksi myös edullisempia löytöjä”, kertoo Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen.

Erikoiserissä tuotteita tuodaan myyntiin teemoittain ja jokaisen kuukauden tuotekattauksen muodostavat useammat teemat. Suunnitelmissa on esimerkiksi teema, jossa valikoimaan tulee klassikkoviinejä pienissä pulloissa. Yhteen teemaan tulee eri hintaisia tuotteita monipuolisesti. Tuotteet tulevat myyntiin pääsääntöisesti jokaisen kuun ensimmäisenä torstaina.

Erikoisuudet kaikkien saatavilla

Alkolla on aiemmin ollut myynnissä erikoisvalikoiman tuotteita suppeasti myymälöissä ja verkkokaupassa. Uudistuksen myötä tuotteet tulevat laajemmin kaikkien niitä haluavien saataville.

”Haluamme palvella kaikkia asiakkaita ja erikoiserien levittäminen huippu- ja erikoismyymälöihin sekä verkkokauppaan kehittää valikoimaa koko Suomessa. Verkkokaupan kautta tuotteet ovat tilattavissa kaikkiin Alkon myymälöihin tai noutopisteisiin”, kertoo Alkon ostojohtaja Minna Alitalo.

Maaliskuun erikoiserissä yli 40 tuotetta

Maaliskuussa myymälöihin tulevat ensimmäiset tuotteet ja erikoiseriä tulee seitsemässä eri tuotekokonaisuudessa. Maaliskuussa tuotteita tulee valikoimaan yli 40.

”Maaliskuun ensimmäinen torstai tuo monipuolisen tuotekattauksen viinejä, väkeviä ja oluita esittelyyn ja tämän jälkeen katamme pöydän kuukausittain. Samasta teemasta on eri tyylisiä tuotteita ja näin jokainen voi maistella ja kehittää omaa ymmärrystään juomista”, vinkkaa tuoteryhmäpäällikkö Mika Kauppinen.

Maaliskuun tuotteet ovat nähtävissä alko.fi:ssä 1.3. alkaen ja samalla päivittyy myös myymäläkohtainen saatavuustieto.