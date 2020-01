Erikoisratkaisuja VJK-saneerauksen ajaksi tuotannon toiminnan varmistamiseksi

Jäähdytysjärjestelmien saneeraukset aiheuttavat usein toiminnan keskeytyksiä kiinteistöihin, jolloin tuotantotoiminta voi keskeytyä jopa viikoiksi. Assemblin toteutti Kiinteistö Oy Äyritie 4:ään erikoiratkaisuna VJK-saneerauksen, jossa kiinteistön toiminta pysähtyi tasan yhden viikonlopun ajaksi erillisen jäähdytyskontin ansiosta.

Kiinteistö Oy Vantaan Äyritie 4 on Vantaalla Jumbon lähettyvillä 1970-luvulla rakennettu tuotantokiinteistö, jonka omistaa Julius Tallberg Kiinteistöt Oy. Kiinteistöä on vuosien varrella saneerattu kauttaaltaan, mutta saneerauksien ulkopuolelle on jäänyt konehuoneessa sijaitsevat vedenjäähdyttimet.



Vedenjäähdyttimet olivat tulleet käyttöikänsä päähän ja järjestelmät olivat ison saneerauksen edessä. Vedenjäähdyttimet eivät enää vastanneet toiminnan tarpeita ja esimerkiksi kohteen rakennusautomaatiojärjestelmän modernisointi oli paikallaan. Kohteen vuokralaiset olivat jo varautuneet pidempiin toiminnan katkoksiin, mutta Assemblinin kylmätiimi ehdotti kohteeseen erikoisratkaisua.



- Äyritien kohteessa tapahtuvan toiminnan kannalta on erittäin kriittistä, että olosuhteet pysyvät koko ajan samana. Ehdotimme kohteeseen vastatarjouksena, että mitä jos emme katkaisikaan toimintoja laisinkaan vaan toteuttaisimme kohteeseen erillisen ja väliaikaisen kylmäkonttijäähdytyksen, kertoo projektista vastannut Jukka Karjalainen.



Kylmäkontista tuotannon varmistaja



Kohteeseen rakennettiin ensiksi hätäjäähdytys käyttövedestä tuotantoon, jonka jälkeen järjestelmään asennettiin erillinen jäähdytyskontti koko saneerauksen ajaksi. Jäähdytyskontti tuotiin kiinteistön ulkopuolelle, joka liitettiin kiinteistöön jäähdytysjärjestelmään. Karjalainen kertoo, että kokonaisuudessaan kohteeseen aiheutui ainoastaan yhden viikonlopun katko.



- Konttijärjestelmä antoi meille urakoitsijalle aikaa tehdä kaikki työt valmiiksi ilman toiminnan katkoja. Tämän yhden viikonlopun kestäneen toimintakatkon aikana kontti otettiin pois käytöstä ja uusi järjestelmä liitettiin uuteen täysin valmiiksi valmisteltuun VJK-järjestelmään.



Koko kohteen saneeraus toteutettiin 8 viikon aikana ja Assemblinilta vedenjäähdytyksen saneerauksessa olivat mukana Teknisten Palveluiden putki-, sähkö-. automaatio- ja kylmäosaamista. Saneerauksen yhteydessä modernisoitiin myös kohteen automatiikkaa ja asennettiin uusi valvomojärjestelmä.



- Kylmälaitteiden saneeraaminen vaatii vahvaa ammattitaitoa sekä tietämystä kokonaistalotekniikasta. Tässä kohteessa tämä toimintamalli oli paras vaihtoehto vuokralaisille toiminnan kannalta sekä pystyimme toteuttamaan VJK-saneerauksen kustannustehokkaasti, kertoo Karjalainen.



Kiinteistön vuokralaiset olivat valittuun toimintamalliin erittäin tyytyväisiä.



- Olemme tyytyväisiä Assemblinin tapaan hoitaa projekti maaliin asti. On aina mukava tehdä yhteistyötä ammattilaisten kanssa, kertoo kohteen vuokralaisen edustaja Jussi Ala-Prinkkilä.