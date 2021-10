Erityisesti suojeltavan kaunokkipeilikääriäisen rajauspäätös on tehty Kemiön keskustan tienvarsi- ja piha-alueille

Jaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt Kemiön keskustan tienvarsi- ja piha-alueille erityisesti suojeltavan lajin kaunokkipeilikääriäisen (Pelochrista caecimaculana) rajauspäätöksen 29.10.2021 (liite). Laji on Lounais-Suomen rannikkoalueella esiintynyt harvinainen perhoslaji, joka on taantunut erittäin voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Laji elää ahdekaunokin varren tyvellä ja juuressa. 2000-luvulla lajia on tavattu säännöllisesti vain Kemiöstä. Kemiön keskustassa oleva eiintymä on valtakunnallisesti merkittävä ja sen tilaa on seurattu säännöllisesti.

Perhonen suostui kuvattavaksi 01.07.2021 Kemiön keskustassa, jolloin Kemiön Annonsbladet teki myös asiasta lehtijutun.

Beslut 29-10-2021_Fastställande av gränserna för viktig förekomstplats av rödklintrotvecklare (pdf, päätöksen kielenä vain ruotsi) Kemiössä lajia uhkaa umpeenkasvu mutta myös väärin ajoitetut hoitotoimet ja rakentaminen. Laji hyötyy niitosta ja elinympäristön paahteisuudesta, mutta sen elinpaikoilla samana vuonna useaan kertaan toistuva niitto vaikuttaa heikentävästi lajin isäntäkasvin ahdekaunokin kasvustoihin. Lajin tilannetta on seurattu Kemiössä n.10 vuoden ajan ja rajaustarve on noussut esiin kiireellisesti suojeltavien lajien neuvotteluissa. ELY-keskus haluaa rajauspäätöksellä taata lajin ekologian kannalta oikea-aikaisen niiton ja niittoheinän poisviennin. Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta on mahdollista saada avustusta hoitoon. Alueelle tuodaan v.2022 infokyltti joka kertoo suojelun tavoitteista. Erityisesti suojeltavan lajin elinpaikan suojelu tulee ELY-keskuksen rajauspäätöksellä heti voimaan. Lajille tärkeän esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen on 29.10.2021 lähtien kielletty. Lisätietoja Iiro Ikonen, ylitarkastaja, 0295 022 869

Charlotta Berlin, suunnittelija, 0295 022 029 etunimi.sununimi@ely-keskus.fi

Kuvat Perhonen suostui kuvattavaksi 01.07.2021 Kemiön keskustassa, jolloin Kemiön Annonsbladet teki myös asiasta lehtijutun. Lataa