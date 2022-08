Eroasiantuntija-terapeutti Marika Rosenborg: ”Yleisin syy suomalaisten erojen taustalla on…”

Pitkän uransa aikana Rosenborg on löytänyt eron käsittelystä kolmivaiheisen prosessin. Prosessi on nyt purettu välineeksi eroa pohtiville ja eronneille Erohehku-kortteihin (Marika Rosenborg, Hidasta elämää 2022). Hyvinvointikorttien avulla voi edetä prosessia tuetusti. Rosenborg kiteyttää vaiheet näin:

– Ensimmäinen vaihe on herääminen, joka on radikaalin hyväksynnän vaihe: hyväksyt, että et voi vaikuttaa menneeseen ja sen, että tämä sattuu ja ottaa aikansa. Toinen vaihe on hellittäminen: Tässä vaiheessa pyritään hyväksymään tilanne sellaisena kuin se on, vaikka se ei mielestäsi olisi hyvä niin. Se on lisäksi myötätuntoa ja lempeyttä ja suostumista siihen, mitä nyt tapahtuu. Kolmas vaihe on hehku: Tässä vaiheessa on päästy sen verran eteenpäin, että irrottautuminen ex-puolisosta on tapahtunut. Voimakkaita negatiivisia tunteita häntä kohtaan ei enää herää ja kommunikaatio on parempaa. Olet käsitellyt sen, että eron syyt liittyvät myös sinuun.

Viimeisen vaiheen, erohehkun, voi kokea vain käymällä kaikki eron vaiheet läpi. Erohehku-sanaa Rosenborg käytti ensimmäisen kerran jo vuonna 2016. Erohehkuvaa ihmistä saatetaan usein luulla rakastuneeksi, sillä muutos on niin voimakas.

– Erohehku on sitä, että kokee saaneensa itsensä takaisin ja näkee uuden elämän todellisena mahdollisuutena. Ihminen saa jälleen yhteyden itseensä, ehkä jopa vuosien jälkeen. Parhaimmillaan erohehkusta asetutaan hyvään sisäisen turvan olotilaan, jossa voidaan rakentaa omaa, uudenlaista tulevaisuutta – joko yksin tai uudessa suhteessa.

Mitä kokenut asiantuntija haluaa sanoa eron keskellä oleville?

– Haluan sanoa, että tämäkin menee ohi. Anna itsellesi aikaa. Älä pelkää tunteita, sillä tunteet ovat tarkoituksenmukaisia. Ole lempeä itsellesi, sillä nyt on se aika, kun itsemyötätunnolle on käyttöä.

Lue tai katso Hidasta elämää -sivustolta Marika Rosenborgin haastattelu TÄSTÄ. Haastattelu on median vapaassa käytössä. Marika vastaa haastattelussa seuraaviin kysymyksiin:

Kuinka kauan erosta toipuminen kestää ja miten erosta selviää ehjänä?

Mikä on yleisin syy suomalaisten erojen taustalla?

Eroavatko suomalaiset liian helposti?

Mitkä ovat yleisimpiä tunteita eroprosessissa?

Pitääkö eron jälkeen olla yksin?

Milloin on valmis uuteen suhteeseen?

Miten läpikäymätön parisuhde voi näkyä uusissa suhteissa?

Marika Rosenborgilta on ilmestynyt aiemmin Parisuhteen keskustelukortit (Hidasta elämää, 2021) yhdessä terapeutti Eevi Vuoriston kanssa. Erohehku-kortit on Hidasta elämää -korttivalikoiman 26. korttipakka. Hidasta elämää -hyvinvointikorttien avulla voi yksin, seurassa tai terapeutin kanssa avata omaa sisäistä kokemustaan ja näin parantaa elämänlaatua, tunne-elämää ja ihmissuhteita. Tutustu kaikkiin hyvinvointikortteihin täällä.

Jos haluat tehdä oman haastattelun Marika Rosenborgista tai haluat vapaakappaleen korttipakasta, ole yhteydessä: info@hidastaelamaa.fi