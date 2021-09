Eron kuvia – Erään liiton tarina

"Ensimmäisessä kuvassa olemme kaulakkain ystäväsi pienen auton takapenkillä. Sinun hauiksesi korostuu, kun pitelet kameraa. Silloin ei ollut älypuhelimia, kahdensuuntaista kameraa tai selfiekeppejä, mutta digikameroita oli. (--)"

Tarkasti havainnoiva kertomus liikkuu pitkän suhteen poluilla ja sivupoluilla, ja palaa aina todellisuuteen, jossa pitäisi löytää asunto, saada rahaa muuttoon ja elämä rullaamaan ilman puolisoa.

Arkirealismi kietoutuu yhteiseen historiaan, heterosuhteen ylisukupolvisiin malleihin, rakkauteen ja sen särkymiseen.

***

Hanna Ryti on helsinkiläinen kirjailija ja teatteriohjaaja. Hänellä on teatteritaiteen maisterin, humanististen tieteiden kandidaatin sekä teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkinnot. Hän on ohjannut ja kirjoittanut lukuisia näytelmiä, toiminut käsikirjoittajana ja teatteriopettajana sekä muun muassa radiotoimittajana. Häneltä on aiemmin ilmestynyt kaksi romaania: Syli (2017) ja Rakkaudettomuus (2019).