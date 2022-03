ERTO jätti työtaisteluilmoituksen huolinta-alalle

Toimihenkilöliitto ERTO sekä sen jäsenyhdistys Logistiikan toimihenkilöt ry näkevät, ettei työnantajaliitto PALTAn viimeisintä esitystä (to 24.3.2022) työehtosopimusneuvottelujen tulokseksi voida hyväksyä. Ne katsovat, että 1,5 %:n yleiskorotus on tyrmistyttävän huono, kun huomioidaan alan viime vuosien erittäin hyvä tuloskehitys sekä työmarkkinoiden niin kutsuttu yleinen linja vuoden 2022 korotuksista.

Työnantajapuoli on esittänyt 0,4 %:n paikallista erää, jonka jakamisesta työntekijöiden kesken työnantaja voisi yksipuolisesti päättää. Tätä ei voida hyväksyä, sillä työehtosopimuksen yleiskorotuksilla pyritään kuitenkin turvaamaan edes jonkinlainen ansiokehitys kaikille toimihenkilöille tasavertaisesti.

“Mikäli työnantaja haluaa palkita yksittäisiä toimihenkilöitä erityisen poikkeuksellisesta suoriutumisesta, on työnantajalla siihen täysi oikeus ja kyky ilman, että syödään alan vähimmäispalkkojen kehittymistä. Olemme tilanteessa, jossa yritysten taloudellinen tilanne on poikkeuksellisen loistava ja inflaatio syö täysin yleisen linjankin mukaiset pienet palkankorotukset. Siksi on tyrmistyttävää, että työnantajat edes esittävät edellä mainittua pakettia”, sanoo ERTOon kuuluvan Logistiikan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Marko Nurmi.

Nurmi pitää tärkeänä myös sitä, että toimihenkilöiden korotukset menevät linjassa työntekijäpuolen kanssa. Tiedossa on, että PALTA ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ovat sopineet työntekijäpuolelle 54,74 € / kk korotuksen, joka tarkoittaa vähimmäispalkkojen nousevan n. 2,1 %:lla.

“Me haluamme, että toimihenkilöt ovat edes yleisen linjan arvoisia. Siksi kysymmekin: onko niin, ettei toimihenkilöiden tekemää työtä arvosteta yhtä paljon kuin muiden tekemää työtä?”, jatkaa Nurmi.