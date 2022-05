ERTOlle tunnustus demokratian vahvistamisesta

”Demokratian, luottamuksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä. Sitä voi tehdä monin eri tavoin. Dialogi ja esimerkiksi Erätauko-menetelmä on yksi tapa tarttua toimeen. Arvostamme sitä, että monet ovat lähteneet liikkeelle. Se on voinut tarkoittaa erilaisten merkityksellisten keskustelujen ja tilaisuuksien järjestämistä, oman yhteisön keskustelukulttuurin vahvistamista, Erätauko-ohjaajaksi kouluttautumista tai vaikkapa erilaisiin dialogikokonaisuuksiin ja -hankkeisiin osallistumista”, sanoo Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka.

”Erätauko sopii ammattiliiton työkalupakkiin loistavasti. Suomalainen työelämä kaipaa keskustelua, kokemusten jakamista ja yhteisen ymmärryksen rakentamista työpaikoilla”, sanoo ERTOn toiminnanjohtaja Teemu Miettinen.

Kaikki Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen saajat julkistettiin ke 11.5.2022 Erätauko-säätiön verkkosivuilla ja some-kanavissa.