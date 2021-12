Esihenkilöiden hyvinvointivalmennuksella kohti parempaa työhyvinvointia

Uudistunut S-market Kiiminki on avautunut 10.12.2021 09:05:00 EET | Tiedote

Uudistustyöt Kiimingin S-marketissa on saatu valmiiksi. Myymälään on tuotu S-market-konseptin raikas uusi ilme ja samalla valikoimat on päivitetty vastaamaan entistä paremmin paikallista kysyntää ja omistajien tarpeita. Kassa-alueen siirron myötä myymälän pinta-ala on laajentunut ja valikoimissa on jopa parituhatta uutta tuotetta.