Esiintymistaidosta kansalaistaito!

Esiintymisvalmentaja Niina Sainiuksen ja toimittaja Kikka Pohjaväreen uutuuskirja tarjoaa käytännön oppeja, joiden avulla saa ylivertaisen työelämätaidon ja paremman itsetunnon.

Esiintymisvalmentaja Niina Sainius on katsellut suomalaisten esiintymistä parinkymmenen vuoden ajan ja tavannut koulutuksissaan lähes 30 000 ammattilaista työelämän eri aloilta. Kirjassa Nyt on sinun vuorosi loistaa – Esiintymisen kielen opas Sainius kumoaa syvään juurtuneet käsitykset siitä, että esiintymisen oppiminen olisi vaikeaa.

”On aivan höpöhöpöä, että taito esiintyä vaikuttavasti olisi harvojen ja valittujen etuoikeus. Kyse on siitä, että aivan liian moni on jäänyt kouluaikaisten esiintymistraumojensa vangiksi. Ihmisillä on turhaan sisäisiä jarruja, jotka vaikuttavat jopa uravalintoihin ja elämässä etenemiseen”, Sainius pauhaa.

Kirjan lähtökohtana on ajatus siitä, että esiintyminen on taito, jonka voi oppia kuka vaan ja että matka varmaksi esiintyjäksi on käsittämättömän lyhyt. Kirja tarjoaa Sainiuksen mielestä toimivimmat menetelmät esiintymisjännityksen helpottamiseen sekä runsaasti uskomattoman yksinkertaisia, helposti opittavia vaikuttamisen ja esiintymisen tekniikoita, joita voi soveltaa heti. Lukija saa myös käyttöönsä helppokäyttöisen mallin vaikuttavan esityksen valmistamiseen. Juuri tällaisia menetelmiä on kaivattu, sillä viime vuosina esiintymisestä on tullut jokapäiväinen työelämätaito, johon moni tarvitsee apua.

”Nyt kun monen arki on muuttunut etäkohtaamisiksi, lähdetään esiintymistilanteisiin nollilta. Etätyössä kamerakammoiset pakotetaan kameran eteen, ja ihmiset ovat aivan hukassa”, Sainius sanoo.

Kirja tarjoaa myös lukijalle tilaisuuden päästä mukaan Sainiuksen valmennustilanteisiin. Kirjassa esiintyy kuvitteellisia hahmoja, kuten Ilpo Insinööri ja Anne Ammatinvaihtaja, joita Sainius valmentaa poikkeuksellisella tyylillään, tarkasti havainnoiden, suorasukaisesti, mutta rakkaudella. Erilaisten tyyppien ja huumorin avulla lukija voi löytää itsensä ja saada vastauksia omiin kysymyksiinsä.

”Olen nähnyt tuhansia kertoja valmennuksissani, miten ankea esitysaineiston lukija voi muuttua briljantiksi vaikuttajaksi ja hiljainen taustahahmo kasvaa rohkeaksi puhujaksi. On täysin pöyristyttävää, että esiintymiseen ei saa ohjausta opintojen aikana, vaan päinvastoin, edelleen liian monelle kouluelämä kasvattaa esiintymiskauhua”, Sainius jyrisee. “Mielestäni esiintymistaito on kansalaistaito, jonka oppimiseen pitäisi kaikille tarjota mahdollisuus.”

Sainiuksen valmennuksissa olleet todistavat kirjassa, miten vaikuttavan esiintymisen opit ovat muuttaneet heidän elämäänsä, uraansa ja itsetuntoaan.

Nyt on sinun vuorosi loistaa – Esiintymisen kielen opas on tarkoitettu kaikille eri alojen ammattilaisille, yrittäjille ja työelämään valmistautuville opiskelijoille. Kirjan tekijät ovat laittaneet hihat heilumaan jo seuraavaa askelta varten. Kirjan oppien pohjalta on kehitetty korkeakouluihin suunnattu hanke, jossa parhaillaan testataan, voiko esiintymistaitoa oppia verkkokurssina itsenäisesti opiskeltuna yhtä helposti ja tehokkaasti kuin ohjatuissa valmennuksissa.

Kirjoittajista

Niina Sainius on esiintymisvalmentaja, joka on kouluttanut vaikuttamisen taitoja yrityksissä 2000-luvun alusta lähtien. Hän on erikoistunut sanattoman viestinnän tehokeinoihin. Niina on kehittänyt Vaikuttavan Esitysaineiston Maagisen Kaavan™ ja eri ihmistyyppejä loistamaan ohjaavan valmennusmenetelmän.

Kikka Pohjaväre on kirjan toimittaja ja kirjoittaja. Hän on työskennellyt toimittajana ja juontajana eri medioissa, toiminut journalismin lehtorina yliopistossa ja perustanut Vierumäellä Mediapajan ja viestintäinstituutin. Hän opettaa esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja.