Esikoisia, lajihybridejä sekä runoja luonnosta, surusta, seksuaalisuudesta ja eriarvoisuudesta!

Esikoisteos, joka on kunnianosoitus filosofian ja erilaisten teorioiden kielelle sekä niihin kätkeytyvälle lyyrisyydelle.

Laura Hervan pinnat. hankaumat (Basam Books 2021) on runokokoelma, joka tarkentaa katseen lähelle kaikkea hajoavaa, irrallista, hylättyä ja rujoa. Se kuljettaa lukijan kehollisuuden ja erilaisten tilojen leikkauspisteisiin, ja kutsuu mukaan keskusteluun, jossa kokemusten ja tunteiden on mahdollista sanallistua vain osittain.

”Vierailut sivullisten unissa, niin kuin vain toisten vikoja voi rakastaa Änkyttäminen ja toisto, niiden häilyvät variaatiot: poltinhaavat märkivät lakanoille”

Laura Herva (s. 1984) on rovaniemeläinen sanataideohjaaja. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta, ja pääaineensa kirjallisuuden lisäksi hän on opiskellut luovaa kirjoittamista, filosofiaa, sukupuolentutkimusta, tiedotusoppia, taidehistoriaa ja suomen kieltä.

Runokokoelma, jossa lyhytproosan ja runouden keinot yhdistyvät taidokkaasti.

Heikki Jalavan Olisit edes kivi (Basam Books 2021) on maailmaltaan todellisuudesta vieraantunut, makaaberi satu, josta odotetaan heräämistä. Runoissa on koko ajan läsnä unenomainen taajuus.

”Ei ole olemassa poismenoja, on vain unohtamisia.”

Tummanpuhuvasta tyylistä huolimatta runoissa on herkkyyttä. Jalavan kaunis ja visuaaliskielellinen ilmaisu pehmentää synkkiäkin aiheita ja palkitsee lopussa lukijansa.

Heikki Jalava (s. 1988) on Helsingissä asuva runoilija. Olisit edes kivi on hänen toinen kokoelmansa. Häneltä aiemmin julkaistu esikoiskokoelma Maailma on jälleen vieraampi (SanaSato 2012).

Ekoteologista ja fiktiivistä Raamatun uudelleen luentaa lyriikan keinoin!

Tiina Hallikaisen esikoiskokoelmassa Muistiinpuut (Basam Books 2021) eletään tulevaisuudessa, jossa puita ei enää ole, valaat ovat loppuneet ja kastamisen rituaali on kielletty veden vähyyden vuoksi. Ainoa jäljellä oleva, ikivanha kirja kertoo maailmasta, jonka metsissä puut tunnettiin nimeltä.

Runot ovat syntyneet siitä henkilökohtaisesta ja yhteisöllisestä surusta, jonka ilmastonmuutos ja luonnon moninaisuuden katoaminen aiheuttavat. Kokoelman Raamattu on atooppinen, tulehtunut, rikkinäinen pinta, jonka ihottumat synnyttävät samanaikaisen halun katsoa toisaalle ja kohti.

”en raaski sanoa että kaikki arkit eivät kellu, täällä pensaatkin palavat puista on jäljellä vain kirveet”

Tiina Hallikainen (s. 1983) on opiskellut muun muassa teologiaa, yleistä kirjallisuustiedettä, luovaa kirjoittamista, suomen kieltä ja mediatutkimusta. Hän on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi.

Realistisia runoja lähestyvästä kuolemasta.

Olavi Höltän toinen runoteos Suljet vain silmäsi (Basam Books 2021) käy hämärässä huoneessa keskusteluja äidin ja pojan välillä. Kuoleman läheisyys ja lopulta elämän loppuminen nostavat herkässä teoksessa pinnalle surun ja ilon muistoja.

Hölttä haluaa osallistua kokoelmallaan ikiaikaisen kuoleman teeman käsittelyyn. Keskiajalta periytyvä kirjallisuuden laji Ars moriendi eli kuolemisen taito opasti ihmisiä kuolemaan ”oikein”. Suljet vain silmäsi ei ole kuoleman opas, vaan sen lähtökohta on kuvata kuoleman lähestyminen realistisesti.

”Voi kaivata kuolemaa, mutta ei kuitenkaan halua sitä. Vielä yksi kupillinen kahvia, vielä kerran nähdä se liehuvahameinen pikkutyttö. Ihminen on valmis kuolemaan vasta, kun uteliaisuus lopullisesti sammuu.”

Olavi Hölttä (s. 1952) on turkulainen juristi, kirjailija ja runoilija. Hän on opiskellut luovaa kirjoittamista avoimessa yliopistossa ja julkaissut tietokirjoja sekä runoteoksen Hauska vaappua - kevytrunoja (2018).

”Sinä menit rikki, vasta nyt olet ehjä.”

Ei enää toistensa varjossa (Basam Books 2021) on Saku Lillukan toinen runokokoelma. Kokoelma kuvaa eroa, seksuaalisia viettelyksiä ja irti päästämistä. Se on kasvutarina rohkeudesta pysähtyä surun äärelle, vaikka haluaisi juosta.

Saku Lillukka (s. 1981) on tamperelainen runoilija, kirjoittamisen ohjaaja ja kuvataiteilija. Esikoiskokoelma Et löydä sitä muualta (Enostone kustannus) julkaistiin vuonna 2017.

Lillukka kirjoittaa uskaliaasti itseään kohti, kohti syvempää yhteyttä ja avartumista.

"Sana on märkää kiveä, sukellat alasti veteen. Valo kovana nännisi varjot kananlihaa ihollani. En päästä irti, kouraista en osaa."

Runokuvaelmia erään eläinlajin kasvupyrkimyksistä kuuluisia kertojia mukaillen!

Petri Merenlahti tarkastelee kokoelmassaan Kolme sokeaa hiirtä (Basam Books 2021) eriarvoisuuden, sosiaalisen nousun ja tunnustuksen kaipuun teemoja maailmankirjallisuuden hiirihahmojen kautta. Teoksen on kuvittanut Juha Mustanoja.

”Eläinsaduissa hiirihahmot toimivat usein ihmisyhteisöjen peilinä. Niiden kautta voi tarkastella yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Miten tulla toimeen pienuuden ja merkityksettömyyden kokemuksen kanssa?”

Teologian tohtori Petri Merenlahti (s. 1966) on työskennellyt tutkijana, tietokirjailijana ja arkkipiispan erityisavustajana. Kolme sokeaa hiirtä on hänen toinen runoteoksensa. Ensimmäinen kokoelma Minä yksin voin tehdä sinusta ehjän taas ilmestyi Basam Booksin julkaisemana vuonna 2020.

Tervetuloa Puhuttavan runon iltaan 21.10. klo 18 alkaen! Tilaisuudessa Basam Booksin runoilijat lausuvat omia runojaan, tilaisuus järjestetään Oodin 3. kerroksen Saarikoski-matolla. Illan juontaa runoilija Henri Hirvenoja.

Lisää tietoa ohjelmasta täällä: https://www.oodihelsinki.fi/event/helmet:224686/puhuttavan-runon-ilta/?lang=fi