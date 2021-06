Esikoisromaani leikittelee erotiikalla ja mustalla huumorilla

Jaa

Saara Metsärannan esikoisromaani kuvastaa halujen ja pelkojen kehollisuutta.

”Edelleen samat ryppyiset ja inhottavat kädet näppäimillä. Mietin, mitä seuraavaksi paljastan tässä romaanissa. Tuntuu, että kaikki sanat on jo loppuun kulutettu. ”

Saara Metsärannan Kuori, jossa kirjoitan (Basam Books 2021) on alkoholisoituneen lesbonaisen yritys kirjoittaa monologia. Metsäranta käsittelee esikoisromaanissaan yksinäisyyttä, itseinhoa sekä häpeää. Tämän lisäksi kantavana aiheena Metsärannan teoksessa on halujen ja pelkojen kehollisuus.

Kuori, jossa kirjoitan leikittelee metaromaanin muodolla, erotiikalla sekä mustalla huumorilla. Romaanin tavoite on saada lukija kiihottumaan, itkemään ja nauramaan.

”Katkaisussa teimme verivalan. Jos jompikumpi ratkeaa, niin ratkeaa toinenkin. Että ollaan samassa köydessä tai kurkussa tässä. Tiedän, ettei se juo. Jotenkin tiedän, että tämä kipu on minulle elossa, parempi palaa vaikka sitten helvetissä kuin siinä jatkuvassa turrassa. ”

Kirjailijasta

Saara Metsäranta (s. 1984) on tamperelainen runoilija ja performanssin tekijä. Häneltä on aiemmin julkaistu runoelma "Meitä vasten hukkuneet" (Kolera 2018). Metsäranta on esiintynyt useissa erilaisissa poikkitaiteellisissa kokoonpanoissa. Kuori, jossa kirjoitan on hänen esikoisromaaninsa.