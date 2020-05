Esikoisteos Seepra joka ajatteli liikaa murtaa mielen sairauksiin liittyviä tabuja

Seepra joka ajatteli liikaa on (näinä päivinä) ajankohtainen esikoisteos mielen hauraudesta ja siitä, mitä voi tapahtua, kun mieli muuttuu vaaroja viliseväksi savanniksi epävarmuuden ja stressin keskellä.

Tiia Aholan esikoiskirja Seepra joka ajatteli liikaa (Basam Books 2020) kertoo liiallisen ajattelun ja analysoinnin sekä menneessä ja tulevassa elämisen tuottamasta ahdistuksesta ja siitä selviytymisestä.

Kirjan päähenkilö on täydellisyyttä tavoitteleva kolmekymppinen toimittaja, joka on tottunut hallitsemaan ympäröivää todellisuutta älyn ja tiedon keinoin, mutta jonka maailma muuttuu kaoottiseksi kaksostyttöjen syntymän seurauksena. Pakko-oireinen ahdistuneisuushäiriö, jonka keinoin hän on tiedostamattaan koko elämänsä pyrkinyt kontrolloimaan epävarmuutta, saa hänestä yliotteen.



Romaani pyrkii murtamaan mielenterveyteen liittyviä tabuja ja avartamaan tietoisuuttamme ajatusten vaikutuksesta tunteisiimme ja käytökseemme, eläinmaailmaan peilaten.

Tiia Ahola on työskennellyt matkaoppaana, ja toimii tällä hetkellä vanhempana rikoskonstaapelina Helsingissä. Hän on aina ollut kiinnostunut ihmisen mielen pimeästä ja valosta, ja on oppinut niistä työnsä ja oman elämänsä kautta.