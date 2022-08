Esinetaiteen elävän legendan, Marja Kolun tuotannosta kattava uutuuskirja

Taiteilija ja "esinepoeetta” Marja Kolu on 1980-luvulta alkaen kuulunut maamme huomattavimpiin esine- ja installaatiotaiteen pioneereihin, jonka taiteellinen polku on kulkenut dadaistien, surrealistien ja fluxuksen jalanjäljillä. Elämän absurdius ja musta huumori antavat lisämausteensa Kolun kantaaottaviin teoksiin. Uutuuskirja ”Marja Kolu – Materiaalin uudelleenajattelija | Nya tankar om material | Reincarnator of Materials” (Parvs 2022) on ensimmäinen kattava esitys Kolun 40-vuotisesta taiteilijanurasta, ja samalla se tarjoaa kiehtovaa ajankuvausta suomalaisen readymade-taiteen ennakkoluulottomille 1980- ja 1990-luvuille.

Marja Kolu löytää tilateostensa materiaalin ympäröivästä todellisuudesta. Hänen uransa sai alkunsa Kuopion purettujen puukortteleiden löydetyistä esineistä, jotka ”pyysivät päästä mukaan”. Taideteoksen suhde tilaan ja vuorovaikutus yleisön kanssa kuuluivat jo varhain Marja Kolun tuotannon keskeisiin nimittäjiin. Esineiden kierrätys, nykypäivän trendi, oli Kolulle itsestäänselvyys aivan uran alusta lähtien. Lapuan taidemuseoon 2021 rakennetussa retrospektiivisessa Kaikki katoaa valkoiseen -näyttelyssä, taiteilija päätyi maalaamaan moneen otteeseen kierrätetyt materiaalinsa valkoisiksi, näkymättömiin. Näin hän antoi esineille – ja omille ajatuksilleen – vapautuksen, unohduksen ja ylösnousemuksen. Uutuuskirjan artikkeleissaan taidehistorioitsija Tarja Talvitie ja taidekriitikko Marja-Terttu Kivirinta pohtivat Marja Kolun taiteen monia ulottuvuuksia ja sen vaikutuksia suomalaiseen esine- ja installaatiotaiteen kenttään. Kirjan tekstit ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Marja Kolu (s. 1956) valmistui Kankaanpään taidekoulusta vuonna 1982. Hän jatkoi opintojaan Repin-instituutin kuvanveiston osastolla Pietarissa 1987–1988, suoritti kuvataiteen AMK-tutkinnon vuonna Tampereen ammattikorkeakoulussa 2002 ja valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2014. Kolu tunnetaan erityisesti tilateoksistaan, readymade-teoksistaan sekä julkisista teoksistaan. Hän on osallistunut lukuisiin ammattitaiteilijoiden ryhmänäyttelyihin taidemuseoissa ja järjestänyt aktiivisesti omia gallerianäyttelyitä. Kolu osallistui myös Kuopion kuvataiteilijat ry:n järjestämiin kiertäviin nykytaiteen näyttelyihin Kuopion, Kajaanin ja Kemin taidemuseoissa sekä Tampereen nykytaiteen museossa 1980–1990-luvuilla. Arvostelukappaleet ja taiteilijan haastattelupyynnöt: hanna.karppanen@parvs.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa Marja Kolu – Materiaalin uudelleenajattelija | Nya tankar om material | Reincarnator of Materials, Parvs 2022 Lataa Marja Kolu: Epätoivoinen ompelijatar | Desperat sömmerska | Desperate Seamstress / Kaikki katoaa valkoiseen | Allt försvinner i vitt | Everything Vanishes into White, Lapuan taidemuseo | Lappo konstmuseum | Lapua Museum of Art, 2021. Kuva: Martti Kapanen Lataa Marja Kolu: Pakolaiskeskusteluja, (yläkerta) Eldanka-järven jää | (övre våningen) Flyktingdiskussioner, Isen i Eldankasjön | (top) Refugee Debate, On the Ice of Eldanka Lake; (alakerta) Kultakutri ja kolme karhua | (nedre våningen) Guldlock och de tre björnarna | (bottom) Goldilocks and the Three Bears, 1989, esinekooste | assemblage | assemblage. Kuva: Markku Hyvönen Lataa Marja Kolu: Aikamiespoika Teuvon huone | Ungkarlen Teuvos rum | The Room of Confirmed Bachelor Teuvo, tilateos | installation | installation; puu | trä | wood, metalli | metall | metal, puretun Puu-Kuopion laudat | bräder från det rivna trä-Kuopio | timber salvaged from the demolished wooden quarter of Kuopio, Vapauden aukio -galleria | galleri | gallery, Helsinki | Helsingfors, 1991, Kuopion taidemuseon kokoelma Kuopio konstmuseums samling | Kuopio Art Museum’s collection. Kuva: Markku Hyvönen Lataa Marja Kolu: Rupla | Rubeln | Ruble, yhteisötaide- ja tilateos | samhälls- och installationskonst | installation and community art, Työnkulma, Kuopio, 1998. Kuva: Pekka Mäkinen Lataa Marja Kolu: Muuri | Muren | The Wall, 1998, tilateos | installation | installation; 550 kpl Karjalan Ryttylän tiiliä, crimpene-mekot | 550 st Ryttylätegel från Karelen, crimpleneklänningar | 550 Karellian bricks from Ryttylä, crimpene dresses. Kuva: Rune Snellman Lataa Marja Kolu: Ehdottomasti viimeinen päivällinen (etualalla) | Definitivt sista middagen (i förgrunden) | Definitely the Last Dinner (front) / Hyvä esine, paha esine | Det goda föremålet, det onda föremålet | Good Item, Bad Item, Riisa, Suomen ortodoksinen kirkkomuseo | Riisa, Finska ortodoxa kyrkans museum | Finnish Orthodox Church Museum Riisa, 2008. Kuva: Martti Kapanen Lataa Marja Kolu: Meidän herramme muurahaiset | Vår Herres myror | The Ants of Our Lord, 1989, esinekooste | assemblage | assemblage; puiset pyykkipojat | klädnypor av trä | wooden pegs Kuva: Markku Hyvönen Lataa Marja Kolu: Minä heijastan sinua | Jag återspeglar dig | I Reflect You / Hyvä esine, paha esine | Det goda föremålet, det onda föremålet | Good Item, Bad Item, Riisa, Suomen ortodoksinen kirkkomuseo | Riisa, Finska ortodoxa kyrkans museum | Finnish Orthodox Church Museum Riisa, 2008. Kuva: Martti Kapanen Lataa Marja Kolu: Pesä | Bo | Nest, Jyväskylän taiteilijaseuran vuosinäyttely, Jyväskylä konstnärssällskaps årsutställning | Annual exhibition of the Jyväskylä artists’ association , 2006 Keski-Suomen museo | Mellersta Finlands museum | Museum of Central Finland. Kuva: Martti Kapanen Lataa Marja Kolu: Kaikki katoaa valkoiseen | Allt försvinner i vitt | Everything Vanishes into White, Galleria | Galleri | Gallery Becker Jyväskylä, 2009. Kuva: Martti Kapanen Lataa Marja Kolu: Grill Grill, esinekooste | assemblage | assenblage, Galleria | Galleri | Gallery Sculptor, 2020. Kuva: Tiitus Verhe Lataa Marja Kolu. Kuva: Raija Skyttälä / Foto Airaksinen Oy Lataa