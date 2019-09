Esittelyssä Nokia 800 Tough: rakennettu lujaksi

Nokia 800 Tough -puhelimessa kova kestävyys yhdistyy keskeiseen moderniin teknologiaan. Puhelimessa on mukana esimerkiksi Google Assistant ja WhatsApp.

Berliini 5.9.2019 – Nokia-puhelinten valmistaja HMD Global julkisti tänään Nokia 800 Tough -puhelimen, joka on HMD Globalin ensimmäinen erityisen kovaan käyttöön suunniteltu Nokia-puhelin. Markkinoiden johtavaan peruspuhelinvalikoimaan kuuluva Nokia 800 Tough on älykäs peruspuhelin, joka tarjoaa käyttäjille aivan uuden kestävyystason. Vesi- ja pölytiivis Nokia 800 Tough on rakennettu kestämään niin putoamisia kuin äärimmäisiä lämpötiloja. Se onkin ihanteellinen kumppani vaativille työmaille tai seikkailumatkoille. Nokia 800 Tough -puhelimessa on myös uusimmat käyttäjien odottamat ominaisuudet kuten Google Assistant*, suositut WhatsApp ja Facebook sekä 4G-yhteydet.

HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas:

”Kestävyys kuuluu Nokia-puhelinten ominaisuuksiin, ja olemme erittäin iloisia voidessamme esitellä ensimmäisen erityisen kovaan käyttöön suunnitellun Nokia-puhelimemme. Tiedämme, että puhelimen luotettavuus on faneillemme tärkeää – erityisesti vaativissa työympäristöissä ja maailmalla matkatessa. Nokia 800 Tough -puhelin vie kestävyyden uudelle tasolle. Olemme varmistaneet, että se on vesi-, pöly- ja säänkestävä. Vahvistetun putoamissuojauksen ansiosta Nokia 800 Tough on todella lujaa tekoa. Emme kuitenkaan halunneet tuoda faneillemme ainoastaan kestävää laitetta, vaan Nokia 800 Tough on rakennettu nykypäivän tarpeisiin. Siinä on Google Assistant', some-sovellukset ja 4G-yhteydet, joten tämä älykäs peruspuhelin tarjoaa käyttäjälleen kaikki parhaat kokemukset."

Äärimmäistä kestävyyttä

Kestäväksi rakennetun Nokia 800 Tough -puhelimen paras mahdollinen IP68-sertifiointi antaa käyttäjälle mielenrauhaa. Puhelin kestää vaikeuksitta putoamisen veteen**, käytön sateisilla retkillä ja pölyisillä työmailla sekä jopa hiekkaan peittymisen rannalla. Puhelin on suunniteltu myös suuriin lämpötilanvaihteluihin. Se toimii täydellisesti niin talviurheilumatkalla kuin jäätyään auton kojelaudalle aurinkoisena kesäpäivänä. Nokia 800 Tough on Yhdysvaltain armeijan kehittämän MIL-STD-810G-kestävyysluokituksen mukainen eli se on rakennettu ja testattu täyttämään sotilasstandardit ja selviytymään äärimmäisissä lämpötiloissa (-22 C°– 55 C°).

Lisäkerros liukumista estävää pinnoitetta ja kumireunat tekevät Nokia 800 Tough -puhelimesta tukevasti käteen istuvan. Puhelin on rakennettu kestämään päivittäiset putoamiset jopa betonille 1,8 metrin korkeudesta.***

Kaikki nykyaikaiset työvälineet

Nokia 800 Tough -puhelimessa on kaikki modernit ominaisuudet ja tekoälyavusteisia toimintoja. Google Assistantin avulla voit saada paljon aikaiseksi ääniohjauksen avulla. Voit soittaa puheluja, lähettää viestejä ja hakea tarvitsemiasi tietoja verkosta samalla, kun pidät silmäsi ja kätesi meneillään olevassa työssä. Nokia 800 Tough sisältää myös valmiiksi ladatut WhatsApp- ja Facebook-sovellukset. Käyttäjät voivat myös ladata lisää sovelluksia Googlen sovelluskaupan kasvavasta valikoimasta.

Vaivattomaan jokapäiväiseen käyttöön suunnitellussa Nokia 800 Tough -puhelimessa on isot näppäimet, joten valikkojen käyttäminen ja puheluihin vastaaminen onnistuu myös käsineet kädessä. Jos haluat työskennellä suuremmalla näytöllä, puhelimeen voi luoda oman Wi-Fi-yhteyspisteen, joka tarjoaa 4G LTE-yhteyden**** mille tahansa laitteelle.

Mukana kaikki oleelliset apuvälineet

Nokia 800 Tough -puhelimessa on tukeva lenkki, jolla sen voi kiinnittää kätevästi reppuun, ranteeseen tai kaulanauhaan. Näin sen kanssa voi kiipeillä, patikoida tai työskennellä niin, että puhelin on turvallisesti mukana ja aina käytettävissä. Puhelimessa on myös kaiutin, joten puhelut onnistuvat myös työtä tehdessä.

Nokia 800 Tough -puhelimen kameran ja salaman avulla voi ottaa kuvia liikkeellä ollessa ja mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, olipa kyseessä reissu tai tärkeät työprojektit. Nokia 800 Tough ‑puhelimen yläreunaan on sijoitettu kirkasvaloinen taskulamppu.

Hinta ja saatavuus

Nokia 800 Tough -puhelimesta on kaksi värivaihtoehtoa: musta ja hiekka. Puhelin tulee myyntiin lokakuun alussa, ja sen suositeltu vähittäsimyyntihinta on Suomessa 119 euroa.

*Google Assistant on saatavilla valikoituina kieliversioina. Saatavuuden voi tarkistaa täältä

**Nokia 800 Tough voidaan upottaa veteen jopa 1.5 metrin syvyyteen 30 minuutiksi.

***Testaus on tehty laboratorio-olosuhteissa ilman taustalla ajettavia sovelluksia. Testitulokset voivat vaihdella yhden ja kahden SIM-kortin puhelinten välillä.

****4G-verkon toiminta riippuu operaattorin palvelutarjonnasta. Jos 4G-verkkoa ei ole tarjolla, puhelin käyttää 3G-verkkoa.