Esitys: Teeriniemelle rakennetaan uusi päiväkoti, Palosaaren päiväkodin toiminta siirtyy koululle

Teeriniemelle rakennetaan lähivuosina uusi päiväkoti, ja Palosaaren päiväkodin toiminta esitetään siirrettäväksi Palosaaren koulun tiloihin. Molempien päiväkotien nykyiset rakennukset vaatisivat lähivuosina hyvin mittavan ja kalliin peruskorjauksen.

Päiväkotien tilannetta on selvittänyt Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen ja talotoimen yhteinen tarveselvitysryhmä. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee molempien päiväkotien tarveselvityksiä kokouksessaan 13.5.2020.

Teeriniemen päiväkodin kiinteistö on rakennettu 1980-luvulla. Syksyllä 2018 Vaasan talotoimi teetti Vahanen Rakennusfysiikka oy:llä päiväkodin tiloihin kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen, jonka mukaan lähitulevaisuudessa peruskorjauksen tarve on mittava.

- Työryhmämme ehdottaa, että Teeriniemelle rakennetaan uusi päiväkoti. Ensisijaisena tavoitteenamme on saada päiväkodille uudet tilat, ja vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja on kartoitettu alueelta, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Anne Savola-Vaaraniemi.

Savola-Vaaraniemi kertoo, että Teeriniemen nykyinen päiväkoti on ikäänsä nähden tyydyttävässä kunnossa.

- Kiinteistössä ei ole todettu olevan mitään terveydelle vaarallista, eli siellä on turvallista olla siihen saakka, kunnes saamme uudet tilat.

Jos lautakunta hyväksyy työryhmän esityksen, tehdään Teeriniemen uuden päiväkodin rakennushankkeesta hankesuunnitelma, jonka on tavoitteena valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Rakentaminen voisi alkaa vuonna 2022 ja uusi päiväkoti olisi käytössä vuonna 2023. Nykyinen päiväkotirakennus on käytössä siihen saakka, kunnes uusi rakennus on valmis.

Palosaaren päiväkoti sopisi hyvin koulun tiloihin

Myös Palosaaren vuonna 1973 rakennettu päiväkotirakennus edellyttää lähivuosina mittavaa ja kallista peruskorjausta.

- Esitämme lakkautetun Palosaaren koulun tilojen ottamista päiväkodin käyttöön. Arvion mukaan tiloihin mahtuisi yhteensä kahdeksan ryhmää, joissa on yhteensä 150 lasta. Piha-alue ja ulkoliikuntamahdollisuudet ovat hyvät, Savola-Vaaraniemi kertoo.

Rakennus vaatii muun muassa esteettömyyden osalta tiettyjä toimenpiteitä, jotta se voitaisiin ottaa päiväkotikäyttöön. Rakentaminen ja muutostyöt voitaisiin aloittaa 2023 ja rakennus ottaa päiväkotikäyttöön vuonna 2024.

Koulurakennus toimii Vanhan Vaasan koulun väistötilana vuoden 2022 loppuun, jonka jälkeen rakennuksella ei ole tiedossa uutta käyttötarkoitusta.

Palosaaren nykyisessä päiväkotirakennuksessa on tehty vuosien varrella sisäilmamittauksia sekä kosteuskartoituksia ja niiden tulosten perusteella on tehty tarvittavia toimenpiteitä. Kaikista toimenpiteistä on tehty raportit, ja huoltajia on tiedotettu asianmukaisesti.