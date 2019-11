Eskelinen: SDP ei hyväksy TES-shoppailua

SDP:n Werning: Työehtoja ja palkkoja ei heikennetä! 21.11.2019 17:43:08 EET | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning huomauttaa, että SDP ei hyväksy työehtojen ja palkkojen polkemista. Kenenkään palkkoja ei tulla laskemaan. Myös ministeri Paatero on tämän selvästi todennut. - Seisomme Postin työntekijöiden takana ja toivomme asiassa päästävän eteenpäin pikaisesti, Werning sanoo. Werning on erittäin pahoillaan siitä, että tilanne on pitkittynyt ja kärjistynyt. - Ratkaisuja on saatava aikaiseksi, jotta tilanteessa päästään eteenpäin. Tämä on myös työnantajan ja työntekijöiden yhteinen toive. Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero onkin asettanut selvityshenkilöt, Lauri Ihalaisen, Jukka Ahtelan ja Ann Selinin Postin kiistaa ratkomaan, Werning toteaa. Omistajaohjausosastoa on informoitu Postin suunnitelmista, mutta omistajaohjaukselta ei ole kysytty pakettilajittelijoiden siirrosta lupaa, koska asia kuuluu yhtiön johdon toimivaltaan, Werning kiteyttää.