Esko Systems hankkii kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän ja asiakaskäyntien optimoinnin kotimaiselta Mediconsultilta

Suomalainen potilastietojärjestelmätoimittaja ja asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden hyvinvointialueille tarjoava Esko Systems Oy kilpailutti vuonna 2022 sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän, jossa pakollisena optiona oli kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ja asiakaskäyntien optimointi sekä mobiilikäyttö. Kilpailutuksen voitti tuolloin Mediconsult Oy Saga Sosiaalihuolto -järjestelmällä.

Nyt hankittava Saga Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ja optimointi tulee osaksi Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta (APTJ), jonka ensimmäiset käyttöönotot tehdään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Saga Kotihoito tuo hyvinvointialueille yhtenäiset kirjaamis- ja toimintamallit. Järjestelmä mahdollistaa myös reaaliaikaisen tiedonjaon sosiaalihuollon viranomaisten ja kotihoidon ammattilaisten välillä.

”Nyt hyödynnettävä optio Kotihoidon ratkaisusta täydentää APTJ-kokonaisuutta ja vahvistaa edelleen yhtiöiden välistä yhteistyötä kotimaisen kokonaisuuden toimittajana”, iloitsee Esko Systemsin toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää.

”Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien yhtenäistäminen etenee Pohjois-Pohjanmaalla vaiheistetusti palvelutehtävittäin. Saga Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ja optimointi on tärkeä osa kokonaisuutta, ja käyttöönotto helpottaa niin kotihoidon esihenkilöiden kuin myös työntekijöiden työprosesseja ja ammattilaisten välistä yhteistyötä. Tiedontuotanto vahvistuu tiedonhallintaa edistävien toiminallisuuksien kautta”, kertoo Pohteen sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto.

”On hienoa, että yhteistyö kahden kotimaisen terveysteknologiaosaajan kanssa vahvistuu entisestään ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän lisäksi kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä laajenee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Saga Kotihoito ja järjestelmien yhtenäistäminen tuovat merkittäviä hyötyjä ja kustannussäästöjä hyvinvointialueille sekä helpottavat kotihoidon ammattilaisten työtä. Järjestelmä vähentää tutkitusti kirjaamiseen kuluvaa aikaa ja vapauttaa ammattilaisen aikaa asiakkaan kohtaamiseen”, Mediconsultin toimitusjohtaja Tommi Salaspuro kertoo.

Lisätietoja

Kaisa-Liisa Harjapää, toimitusjohtaja, Esko Systems Oy, kaisa-liisa.harjapaa(at)eskosystems.fi

Tommi Salaspuro, toimitusjohtaja, Mediconsult Oy, tommi.salaspuro(at)mediconsult.fi

Esko Systems Oy on vuonna 2020 toimintansa aloittanut julkisomisteinen inhouse-yhtiö, joka kehittää Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta hyvinvointialueiden tarpeisiin ketterästi yhdessä omistajiensa kanssa. Esko-kokonaisuus rakennetaan kattamaan erikoissairaanhoidon ohella perusterveydenhuollon- ja potilashallinnon toiminnallisuudet ja yhtiön kautta omistajat saavat kokonaisuuteen sosiaalihuollon tietojärjestelmäratkaisut. Tutustu tarkemmin ratkaisuihimme osoitteessa www.eskosystems.fi

Mediconsult Oy on suomalainen vuonna 1975 perustettu yksityisomisteinen sote-alan järjestelmätoimittaja. Kehittämämme Mediconsult Saga® on suomalaiseen soteen suunniteltu asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus, joka yhdistää perusteterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon. Ratkaisumme ovat käytössä lähes puolella hyvinvointialueista ja järjestelmiämme käyttävät sote-ammattilaiset turvaavat noin miljoonan suomalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Ratkaisuillamme on Avainlippu-tunnus osoituksena kotimaisuudesta, vastuullisuudesta ja Suomessa työllistämisestä. Tutustu meihin www.mediconsult.fi