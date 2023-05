Esko Systems hankkii suun terveydenhuollon tietojärjestelmän Mediconsult Oy:ltä

Suomalainen potilastietojärjestelmätoimittaja ja asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden hyvinvointialueille tarjoava Esko Systems Oy kilpailutti keväällä 2023 suun terveydenhuollon asiakastietojärjestelmän. Kilpailuttamisen tuloksena Esko APTJ:tä täydentäväksi suun terveydenhuollon tietojärjestelmäksi valittiin Mediconsultin Saga Suun terveydenhuolto.

Hankintakriteereissä painotettiin hintaa 30 prosenttia ja laatua 70 prosenttia. Hankinta sisältää suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän sekä siihen liittyvät palvelut: tuki- ja ylläpitopalvelun, käyttöönottoprojektin ja jatkokehityksen. Hankinnan arvo on 3,1 miljoonaa euroa (48 kk).

Päätöksen myötä Saga Suun terveydenhuollon järjestelmä otetaan käyttöön sekä Pohjois-Pohjanmaan että Lapin hyvinvointialueilla.

Esko Systemsin toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää on erittäin tyytyväinen valintaan: ”Mediconsult on valittu Eskon Systemsin tarjoaman Esko APTJ-ratkaisun täydentäjäksi aiemmin sosiaalihuollon ja kotihoidon järjestelmissä. Yhtiöiden välinen yhteistyö aiempien ratkaisujen osalta on sujunut saumattomasti, joten voimme luottavaisin mielin lähteä yhteistyöhön myös suun terveydenhuollon järjestelmän osalta.”

”Esko Systemsin hankintapäätökset ovat vahva luottamuksen osoitus Mediconsultin kotimaiselle sote-tietojärjestelmäkehitykselle ja osaamiselle. Me voimme tarjota hyvinvointialueille valmiita ja toimivia ratkaisuja sekä sen sote-ammattilaisille käytettäviä työvälineitä. Suun terveydenhuoltoon liittyvä projekti on luonnollinen jatkumo yhteistyöllemme”, Mediconsultin toimitusjohtaja Tommi Salaspuro kertoo.

Lisätietoja

Kaisa-Liisa Harjapää, toimitusjohtaja, Esko Systems Oy, kaisa-liisa.harjapaa(at)eskosystems.fi



Tommi Salaspuro, toimitusjohtaja, Mediconsult Oy, tommi.salaspuro(at)mediconsult.fi





Esko Systems Oy on vuonna 2020 toimintansa aloittanut julkisomisteinen inhouse-yhtiö, joka tarjoaa Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden hyvinvointialueiden tarpeisiin. Esko APTJ kattaa erikoissairaanhoidon ohella perusterveydenhuollon ja potilashallinnon toiminnallisuudet, ja yhtiön kautta omistajat saavat kokonaisuuteen myös sosiaalihuollon tietojärjestelmäratkaisut. Tutustu meihin www.eskosystems.fi

Mediconsult Oy on suomalainen vuonna 1975 perustettu yksityisomisteinen sote-alan järjestelmätoimittaja. Kehittämämme Mediconsult Saga® on suomalaiseen soteen suunniteltu asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus, joka yhdistää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon. Ratkaisumme ovat käytössä lähes puolella hyvinvointialueista ja järjestelmiämme käyttävät sote-ammattilaiset turvaavat noin miljoonan suomalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Ratkaisuillamme on Avainlippu-tunnus osoituksena kotimaisuudesta, vastuullisuudesta ja Suomessa työllistämisestä. Tutustu meihinwww.mediconsult.fi