Esplanadien uusien kävely- ja oleskelualueiden suunnitelma on valmis ja rakentaminen lähenee

Vaasanpuistikon uudistaminen alkaa kesällä 13.3.2023 10:31:24 EET | Tiedote

Sörnäisten metroaseman vieressä sijaitseva Vaasanpuistikko sekä sitä reunustavat Pengerpolku ja Vaasanpolku kunnostetaan vuosien 2023–2024 aikana. Töiden on tarkoitus alkaa tänä kesänä metroaseman peruskorjaustöiden päätyttyä. Aukiolle on suunnitteilla viihtyisää kaupunkitilaa, jossa on tilaa tapahtumille ja kaupunkitaiteelle. Ensimmäiseksi maaliskuussa puistikosta poistetaan neljä puuta.