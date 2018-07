Espoo etsii maahanmuuttajia yrittäjyyskoulutukseen

Espoo hakee ratkaisuja maahanmuuttajien työllistämiseen 6Aika-rahoitteisesta yrittäjyyskoulutuksesta, jossa kokeneet yrittäjät ja aiemmin vastaavan koulutuksen käyneet maahanmuuttajat toimivat opiskelijoiden mentoreina. DuuniPolku-hankkeen seuraava koulutus alkaa lokakuussa, ja ainoa pääsyvaatimus on maahanmuuttajatausta.

Espoo hakee ratkaisuja maahanmuuttajien työllistämiseen 6Aika-rahoitteisesta yrittäjyyskoulutuksesta, jossa kokeneet yrittäjät ja aiemmin vastaavan koulutuksen käyneet maahanmuuttajat toimivat opiskelijoiden mentoreina. DuuniPolku-hankkeen seuraava koulutus alkaa lokakuussa, ja ainoa pääsyvaatimus on maahanmuuttajatausta.

Espoon kaupungin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen koulutusmalli, jonka avulla maahanmuuttajat pääsevät työelämään, saavat tietoa yrittäjyydestä ja voivat testata yritysideoitaan.

Tavoitteena on tukea erityisesti sellaista yrittäjyyttä, jossa hyödynnetään monikulttuurista osaamista. Pitkän tähtäimen tavoitteena on tukea vientiin suuntautuvaa yrittäjyyttä, esimerkiksi kehittyviin maihin kohdentuvaa vientiä.

Ensimmäisiä ideoita: aurinkopaneeleja kehitysmaihin

Yksi ensimmäisen DuuniPolku-koulutuksen osallistujista on somalialaistaustainen Aden Hussein. Hän on valmistunut vastikään tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi Metropoliasta ja on kehittänyt DuuniPolun tukemana liikeideaa, joka vie suomalaista aurinkoenergiaosaamista kehitysmaihin.

– Start up -yrityksemme kehittää nopeasti monistettavaa teknologia- ja bisnesmallia, jolla on satojen miljoonien henkilöiden kuluttajapotentiaali Afrikassa. DuuniPolku-koulutus opetti minulle työnantajan velvollisuudet, vakuutukset ja veroasiat, auttoi hyvän liiketoimintasuunnitelman tekemisessä ja kasvatti sosiaalista verkostoani. Se oli kullanarvoinen tuki yrittäjätaipaleeni alussa, Aden Hussein kiittää.

Husseinin idea on esimerkki siitä, miten maahanmuuttajien ja suomalaisten osaamista ja verkostoja yhdistämällä luodaan uutta liiketoimintaa. Yritykselle on juuri myönnetty myös Business Finland -rahoitusta.

– Afrikassa riittää aurinkoa, meillä taas osaamista sen valjastamisesta energiaksi. Kestävän kehityksen teema taas on yksi tärkeimpiä teemoja koko Espoon kaupungille, sanoo projektikoordinaattori Jaana Gummerus.

Hussein on myös yksi syksyllä aloittavien DuuniPolku-opiskelijoiden lähimentoreista, jotka auttavat kaupunkia ja Metropoliaa suuntaamaan koulutusta vielä aiempaa paremmin maahanmuuttajien tarpeita vastaavaksi.

Maahanmuutto muuttaa työllisyyspalvelujen tarpeita

Espoossa maahanmuuttajataustaisen väestön osuus on suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Vuoden 2018 alussa vieraskielisten osuus espoolaisista oli 16 prosenttia – koko maassa 7 prosenttia. Espoon työttömistä työnhakijoista puolestaan noin kolmannes on vieraskielisiä.

DuuniPolku-hanke käynnistettiin Espoossa vuoden alussa vastaamaan työllisyyspalvelujen muuttuneisiin tarpeisiin. Maahanmuuttajataustaiset tarvitsevat yrittäjyyskoulutuksessa erilaista tukea kuin kantasuomalaiset, koska esimerkiksi viranomaisasiointi on usein hyvin erilaista kuin vanhassa kotimaassa.

– Maahanmuuttajilla on paljon ammatillista osaamista, mutta ennen kuin se saadaan valjastettua työpaikoiksi ja liiketoiminnaksi, on yhteiskunnan luotava uudenlaisia työllisyyspalveluja. Monelle esimerkiksi palkan sivukulut, eläkkeet, työsopimukset ja työturvallisuus ovat ihan uutta asiaa. Lisäksi moneen eri toimialaan liittyy Suomessa alakohtaista säätelyä, Gummerus kertoo.

Maksuton ja avoin koulutus

Lokakuussa alkavaan DuuniPolku-koulutukseen mahtuu 30 osallistujaa. Koulutus kestää huhtikuuhun 2019 ja siihen voi hakea sähköisellä lomakkeella. Espoo järjestää koulutuksesta neljä infoa elokuussa.

Koulutusta järjestetään yhtenä päivänä viikossa Metropolian Leppävaaran-toimipisteessä. Se on maksuton ja avoin kaikille, myös muualla kuin Espoossa asuville maahanmuuttajille.

Espoon hanke on osa 6Aika DuuniPolku -hankekokonaisuutta, jossa on mukana myös muita 6Aika-kaupunkeja ja niissä sijaitsevia ammattikorkeakouluja. Hanke kestää syksyyn 2019.