Espoo is GOAT! Skiffer, Seksico & Bun2Bun are GOAT!

Espoon Tapiolaan avautuu keväällä 2021 täysin uudenlainen ravintolakonsepti, kun Liuskoistaan tunnettu Skiffer - paljon hypetetty Seksico Tacos - ja vegaaniburgereiden pioneeri Bun2Bun valtaavat yhdessä Tapiolan Ainoan kivijalan. Syntyy ravintola GOAT - Greatests of All Time!

Ajatus GOAT ravintolasta syntyi, kun ennestään Helsingin Viiskulmassa vierekkäin olevat Skiffer, Seksico ja Bun2Bun ovat tukeneet toinen toisiaan korona-aikana, tehden kuuluisan Viiskulman taas vilkkaammaksi. Yhteisöllisyydessä on voima, ja nyt olemme koonneet brändit yhden ravintolan alle ja saavumme rikastuttamaan Espoon kivijalkaravintoloiden tarjontaa.

Kyseessä ei ole ostoskeskuksista ennestään tuttu ”foodcourt”-malli, vaan kokonaan uudenlainen konsepti, jossa yhdeltä listalta saa Skifferin Liuskoja, Seksicon Tacoja sekä Bun2Bun burgereita pöytiin tarjoiltuna. Unohtamatta alku- ja jälkiruokia sekä kattavaa ja laadukasta juomalistaa drinkkeineen.

GOAT tulee sijoittumaan Ainoan kivijalkaan kävelykannelle, Stockmannia vastapäätä.

Kulkuyhteydet ovat GOAT!

Ravintolaan pääsee helposti omalla autolla joko Tapionaukion parkkipaikoille, Ainoan Tapiola-parkkiin maan alle tai muille Tapiolan parkkipaikoille. Paikalle pääsee tietenkin myös kätevästi metrolla, bussilla, taksilla, skootterilla, Honda monkeylla, you name it.

THE GOAT FAM

Skiffer on vuonna 2010 perustettu yksityinen ravintolayhtiö. Ensimmäinen Skiffer avattiin Liuskaluodon saarelle minkä jälkeen Skiffer on rantautunut myös mantereelle. Skifferit ovat tuttuja rapeareunaisista, yllätyksellisiä makuelätyksiä tarjoavista liuskoistaan, joiden takana on perustajajäsen ja keittiöpäällikkö Tuomo Suoranta. Skiffer tarjoaa omaleimaisia makuelämyksiä ja erinomaista palvelua viihtyisässä ympäristössä. Ympärivuotisia ravintoloita ovat Skiffer Erottaja, Viiskulma, Kallio, sekä Töölö. Kesällä Skifferin tunnelmasta voi nauttia meren äärellä Helsingin Liuskaluodolla sekä Hangossa.

Seksico on entisen lumilautailija Ali Toppisen sekä keittiömestari Topi Röngän vuonna 2015 aloittama chilikastikeharrastus, joka kasvoi Covid-19 aikana menestyksekkääksi pop-up ravintolaksi. Tämän seurauksena ensimmäinen pysyvä kivijalkaravintola, Seksico Tacos, avattiin marraskuussa 2020 Helsingin Viiskulmaan. Seksico chilikastikkeita myydään jo maanlaajuisesti ja ravintolatoiminnan laajentuminen jatkuu vuonna 2021.

Bun2Bun on Euroopan paras vegaaninen burgeriketju* sekä Suomen ensimmäinen 100% vegaaninen hampurilaisketju. Hampurilaisia, jotka ovat maultaan ylivertaisia ja samalla parempia ihmisille, eläimille ja maailmalle. Bun2Bunin perustajakokit Pasi Hassinen ja Pertti Kallioinen ovat hankkineet kannuksensa mm. Ravintola Olossa ja Chez Dominiquessa ja perustaneet aiemmin myös Street Gastron. Bun2Bun ravintoloita sijaitsee jo Helsingissä Punavuoressa, Kampissa, Redissä sekä Kalliossa. *Big Seven Travel 2019 Europe’s 50 Best Vegan Restaurants.