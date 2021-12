Espoo kokeilee liikkuvaa neuvontapalvelua – osa kiinteistä asiointipisteistä esitetään suljettavaksi

Kulkukeskuksen asiakkaiden henkilötietoihin kohdistunut tietoturvaloukkaus 13.12.2021 10:52:45 EET | Tiedote

Espoon kaupungin vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluja järjestävän Kulkukeskuksen asiakasrekisterissä on havaittu tietoturvaloukkaus, joka kohdistui asiakkaiden henkilötietoihin. Loukkauksen on havainnut Espoon kaupungin kuljetuspalveluntuottaja FCG Smart Transportation Oy tietoturvatarkistuksen yhteydessä 22.11.2021. Loukkaus on koskenut 89 asiakasta, joille on ilmoitettu asiasta.