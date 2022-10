Espoo korottaa päiväkodin johtajien palkkoja

Espoon kasvun ja oppimisen toimiala on päättänyt korottaa päiväkotien johtajien palkkoja. Palkkoja korotetaan, sillä varhaiskasvatusyksiköiden johtajien palkkaus on jäänyt jälkeen tehtävien vaativuuden kehityksestä. Myös työn kuormittavuus on viime vuosina lisääntynyt.

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien palkkoja korotetaan Espoon suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. ”Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat tekevät vaativaa pedagogista johtamistyötä. Johtajilla on myös vastuu yksikkönsä hallinnollisesta työstä, työntekijöiden työhyvinvoinnista ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävän palkkauksen tulee olla suhteessa työn vaativuuteen. Työn kuormittavuus on viime vuosina selvästi lisääntynyt”, perustelee kasvun ja oppimisen toimialan johtaja Harri Rinta-aho nyt tehtyä päätöstä. Kilpailukykyinen palkkaus vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen veto- ja pitovoimaan työnantajana. ”Espoossakin on viime vuosina ollut suuria haasteita varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuudessa. Haluamme ottaa aktiivisesti käyttöön keinoja, joilla tilannetta saataisiin parannettua. Yksi tapa on panostaa yhä vaativammaksi muuttuneen johtamistyön palkkaukseen”, Rinta-aho sanoo. Hyvä johtaminen luo puitteet laadukkaalle varhaiskasvatukselle Espoossa johtaminen ja johtamisen kehittäminen nähdään kriittisinä menestystekijöinä. ”Korkeatasoinen johtaminen tukee henkilöstön hyvinvointia, sitouttaa tavoitteisiin ja luo näin edellytyksiä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Hyvällä johtamisella on merkittävä vaikutus henkilöstön työtyytyväisyydelle ja työssä jaksamiselle”, Rinta-aho katsoo. Espoo on jo pitkään pyrkinyt kehittämään varhaiskasvatuksen houkuttavuutta työnantajana. Keväällä Espoossa otettiin käyttöön kannustuslisä, jonka piiriin valittiin päiväkoteja, joissa oli ollut haasteita täyttää avoimia työpaikkoja. Lisäksi käytössä on lukuisia eri keinoja, millä pyritään vaikuttamaan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen. Kaupungissa mm. tuetaan varhaiskasvatuksen henkilökunnan urapolkuja ja täydennyskouluttautumista, kehitetään työhyvinvointia ja työoloja sekä koulutetaan henkilökuntaa oppisopimusyhteistyöllä. ”Jokainen Espoon varhaiskasvatuksen työntekijä tarvitsee laadukasta johtamista oman työnsä tueksi. Meidän pitää varmistaa hyvät edellytykset johtamistyön onnistumiselle. Kilpailukykyisen palkan lisäksi tarjoamme varhaiskasvatusyksiköiden johtajille muun muassa kollegiaalisen verkoston sekä mahdollisuuden osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen. Lisäksi tuemme meillä aloittavia uusia johtajia meillä käytössä olevalla mentorointiohjelmalla”, kertoo Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila. Espoo tarvitsee osaavia ammattilaisia Varhaiskasvatus on aivan keskeinen palvelu asukkaiden ja kaupungin hyvinvoinnin ja elinvoimaisuudenkin näkökulmasta. Varhaiskasvatus on satsaus tulevaisuuteen ja tulevaisuuden tekijöiksi Espoo tarvitsee ammattitaitoisia ja taitavia johtajia. ”Yksiköissä tapahtuvan merkityksellisen johtamistyön lisäksi Espoossa varhaiskasvatusyksiköiden johtajat osallistuvat kasvavan kaupungin palveluiden kehittämiseen ja ovat siten varhaiskasvatuksen kehityksen eturivissä myös valtakunnallisesti. Tämä näköalapaikka on erinomainen mahdollisuus osallistua tulevaisuuden rakentamiseen yhdessä osaavan ammattilaisjoukon kanssa. Palkankorotus on yksi keino lisätä Espoon pito- ja vetovoimaa”, ruotsinkielisten sivistyspalveluiden johtaja Barbro Högström sanoo. Lue lisää Espoon keväällä käyttöön ottamasta varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatusta kannustuslisästä: Espoo ottaa käyttöön henkilöstön kannustuslisän osassa päiväkodeista

