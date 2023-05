Espoo on järkyttynyt Tapiolan siltaonnettomuudesta

Loukkaantuneet on kuljetettu HUSissa Siltasairaalaan, Uuteen lastensairaalaan sekä Peijaksen ja Jorvin sairaaloihin. HUSin mukaan sairaaloissa on riittävä valmius hoitaa onnettomuudessa loukkaantuneet potilaat.

HUSissa on avattu potilastiedotuskeskus. Onnettomuudessa loukkaantuneiden omaiset voivat kysyä lisätietoa seuraavista numeroista:

09 471 87521

09 471 87522

09 471 87524

Helsingin kriisipäivystys palvelee numerossa 09 310 44222.

Espoon kriisipäivystyksestä vastaa Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys numerossa 029 151 2221.

Sortunut silta on kaupungin vastuulla, sortumisen syytä selvitetään

Itätuulenkujan yhteydet on hoidettu tilapäisillä kulkureiteillä. Ylityskohtia on kaksi, joissa toinen romahti aamulla. Sortunut yhteys on kaupungin vastuulla. Sen suunnittelu ja toteutus on tilattu telinetoimittajalta.

Silloille tehdään säännölliset viikkotarkastukset. Viimeisin tarkastus on tehty perjantaina 5.5. ja siitä on kirjattu tarkastuspöytäkirja. Onnettomuustutkintakeskus selvittää sortumisen syytä.

Osia kulkureiteistä myös muiden toimijoiden vastuulla. Espoon kaupunki varmistaa, että kaikki alueen sillat tarkastetaan viipymättä.

Tiedotustilaisuus järjestetään kello 15.