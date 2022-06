Espoo ottaa käyttöön henkilöstön kannustuslisän osassa päiväkodeista

Kannustuslisää maksetaan kaikillesoveltuvan koulutuksen omaaville varhaiskasvatuksen opettajille, erityisopettajille, sosionomeille ja lastenhoitajille valituissa päiväkodeissa. Lisää maksetaan myöspäiväkotien johtajille, kieli- ja kulttuuriopettajille, laaja-alaisille varhaiskasvatuksen erityisopettajille sekä lastenhoitajan varahenkilöille, jotka työskentelevät vähintään 50prosenttia työajasta valintakriteerit täyttävissä päiväkodeissa.Lisään ovat oikeutettuja myös lastenhoitajantehtäviin pätevöityneet henkilöt, jotka hoitavat määräaikaisesti varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviä ko. päiväkodeissa.

Määräaikaista lisää tullaan maksamaan arviolta 300 varhaiskasvatuksen työntekijälle.

Ajoissa aloitettu varhaiskasvatus tukee koko opinpolkua

”Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä valtava pula varhaiskasvatuksen työntekijöistä, eikä Espoo valitettavasti ole tässä poikkeus. Haluamme olla houkutteleva työnantaja ja lisätäeri keinoin varhaiskasvatuksen ammattilaisten kiinnostusta hakeutua töihin Espooseen”, kertoo Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho.

Nyt käyttöön otettavan kannustuslisän piiriin on valittu päiväkoteja, joissa on ollut haasteita täyttää avoimia työpaikkoja. Tarkoituksena on tukea tällaisia päiväkoteja sosioekonomisin perustein valituilla alueilla.

”Kyse on ns. myönteisestä erityiskohtelusta, jolla halutaan kohdentaa resursseja erityisesti sinne, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Tästä on saatu koulumaailmassa hyviä kokemuksia”, Rinta-aho sanoo.

Ajoissa aloitettu varhaiskasvatus tukee sujuvaa opinpolkua ja siirtymävaiheita kaventaen lasten välisiä eroja oppimistuloksissa kouluissa.

Espoolla merkittäviä panostuksia varhaiskasvatuksen työvoiman saatavuuteen

Espoon kaupunkipyrkii kehittämään pitkäjänteisesti varhaiskasvatuksen houkuttavuutta työnantajana.

Nyt käyttöön otettava kannustuslisä on osa vuoden 2021 syksyllä aloitettua kehitystyötä, jolla pyritään saamaan lisää työntekijöitä varhaiskasvatukseen.

Kaupunki tukee muun muassa varhaiskasvatuksen työntekijöiden täydennyskouluttautumistaja rakentaa aktiivisesti koulutus- ja urapolkuja esimerkiksi lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi. Erilaisia toimenpiteitä on useita ja käytössä onesimerkiksi rekrytoiva työvoimakoulutus, oppisopimusyhteistyöSeuren kanssa ja uusien työntekijöiden mentorointiohjelma. Keskeistä on myös työhyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen.

”Tavoitteemme on, että Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki. Kaikkien kehittämistoimiemme viesti on, että Espoossa varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamista ja asiantuntemusta arvostetaan”, Rinta-aho sanoo.