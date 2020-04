Espoo-paketti tukee koronatilanteen vuoksi riskiryhmään kuuluvia yrityksiä ja yhteisöjä

Vaikka koronaepidemia haastaa kuntatalouden kovalla kädellä, on erityisesti yritysten ja yhteisöjen elinvoimasta pidettävä huolta. Espoon kaupunki on valmistellut 25-kohtaisen toimenpidepaketin, jolla tuetaan yrityksiä sekä liikunta- ja kulttuuritoimijoita. Espoo-paketti tarjoaa taloudellista tukea, mutta siinä kiinnitetään huomiota myös tukiprosessien sujuvuuteen. Nyt päätettyjen toimenpiteiden toimivuutta seurataan aktiivisesti yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Toimenpiteissä vedotaan tiloja eri tahoille vuokraaviin toimijoihin ja kauppakeskuksiin, jotta myös he tulisivat vuokranmaksussa yrittäjiä vastaan.

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 6.4.2020 paketin, joka sisältää tukitoimia riskiryhmässä olevien yritysten ja yhteisöjen selviytymiseksi koronatilanteesta. ”Akuutin kassakriisin lisäksi uhka konkurssien merkittävästä lisääntymisestä on todellinen. Haluamme auttaa yrityksiä ja yhteisöjä kaikilla niillä keinoilla, mitä meillä on käytettävissämme. On meidän kaikkien etu, että toimijat ovat elinvoimaisia ja kasvukykyisiä, kun tilanne taas mahdollistaa suuntautumisen tulevaan”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoo. Korona rasittaa myös kuntataloutta. Espoon kaupungin rahoitusasema ja maksuvalmius mahdollistavat kuitenkin toimenpiteitä, jotka helpottavat yritysten ja yhdistysten akuuttia taloudellista painetta. ”Laajamittaisilla irtisanomisilla ja konkursseilla olisi vakavia seurauksia kaupunkilaisten toimeentulolle ja hyvinvoinnille, mutta myös voimakas negatiivinen vaikutus kaupungin verokertymälle ja siten sen kyvylle toteuttaa perustehtäviään”, toteaa rahoitusjohtaja Ari Konttas. Tukimuodot helposti saataville turhaa byrokratiaa karttaen ”Nyt kaupunginhallituksessa hyväksytty kokonaisuus on päänavaus akuutin kriisin selättämiseksi. Tarjoamme taloudellista tukea ja sujuvia käsittelyprosesseja, ettei yrittäjillä menisi turhaa energiaa sen setvimiseen, miten asiat saadaan järjestymään. Tarvittavia toimenpiteitä tulee tilanteen pitkittyessä arvioida ja päivittää kaupungin, yritysten ja yhteisöjen aktiivisella yhteistyöllä”, elinkeinojohtaja Tuula Antola kertoo. Yrityspalveluita tarjoava Business Espoo -verkosto on valmiina antamaan täyden tuen alueen yrittäjille. Verkosto tarjoaa tietoa tukimahdollisuuksista, apua hakemusten tekemisessä sekä ohjaa asiantuntijaverkoston laki- ja talousasiantuntijoiden luo. Työ- ja elinkeinoministeriöltä odotetaan ohjeistusta yksinyrittäjien taloudellisen tuen myöntämiseen. Ohjeet kertaluontoisen 2000 euron arvoisen toimintatuen hakemiseen julkaistaan niiden valmistuessa Espoon kaupungin ja Business Espoon verkkosivuilla. ”On tärkeää, että kaikki käytettävissä olevat koronatilanteen neuvonta- ja tukimuodot ovat parhaalla tavalla yritysten ja yrittäjien ulottuvilla. Asiakaspalveluhenkilöstöä tulee olla riittävästi, mihin tarvittaessa hyödynnämme kaupungin korona-ajan resurssipoolia yhteistyössä Business Espoo -yrityspalveluverkoston kanssa”, Antola sanoo. Hankintojen ja ostopalveluiden painopiste on tällä hetkellä kaupunkilaisten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä kaupungin toiminnan kannalta tärkeiden palvelujen keskeytyksettömän jatkumisen varmistamisessa. ”Pyrimme kaikin tavoin minimoimaan ja pehmentämään yrityksille kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia, ja tukemaan hankinta- ja ostopäätöksillä yritysten ja kaupungin toiminnan jatkuvuutta. Tuemme myös sopimustoimittajiamme kassavirran hallinnassa muuttamalla poikkeustilan ajaksi käytäntöjämme osto- ja myyntilaskujen osalta”, hankintajohtaja Ari Erkinharju toteaa. Helpotuksia vuokranmaksuun ja lupamaksuihin Koronatilanne haastaa myös liikunta- ja urheiluseurat. ”Kaupunki on rakentanut osalle urheilulajeista harjoitteluolosuhteita ja osalle ei. Yksityisissä tiloissa vuokrat ovat moninkertaisia ja lisäksi seurat ovat itse rakentaneet lainalla omia tiloja. Tavoitteenamme on vuokra-avustusta lisäämällä välttää näiden seurojen ajautumisen taloudelliseen ahdinkoon”, sanoo liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra. Kaupunki tukee liikunta- ja urheiluseuroja ylimääräisellä vuokra-avustuksella, joka on yhteensä 300 000 euroa. Lisäksi liikuntaseurojen tukea korotetaan 100 000 eurolla koronasta aiheutuvien haasteiden välttämiseksi ja akuutin konkurssiuhan torjumiseksi. Myös kulttuuritoimijat kärsivät taloudellisia tappioita, kun kulttuuritiloja suljetaan ja tapahtumia perutaan. Kulttuurilautakunnan päätöksen mukaisesti avustuksia ei peritä takaisin koronaviruksen aiheuttaman toiminnan muutosten takia. Kaupungin omistamissa tiloissa toimiville yrityksille ja yhteisöille myönnetään vapautus vuokranmaksusta 1.4.–30.6.2020, jos edellytyksiä toiminnan jatkamiselle ei poikkeustilan vuoksi ole. Yrittäjän ei tarvitse olla erikseen yhteydessä kaupunkiin, vaan vuokranmaksun vapautukset tapahtuvat automaattisesti. Vuokranmaksusta voidaan vapauttaa myös kaupungin omistamissa tiloissa toimivat ravintola- ja muut ruokapalvelut, myymälät, taide-, musiikki- ja tapahtumatoiminta, ohjelma- ja juhlapalvelut, liike-elämän hautomo-, kasvupalvelu ja muu yrittäjyyttä edistävä toiminta, kampaamot, kauneushoitolat, liikunta- ja terveyspalvelut mukaan lukien hieronta ja fysioterapia sekä toripaikat. Kaupunginhallitus myös päätti, että kaupungin perimien lupamaksujen maksuista voitaisiin kokonaan tai osittain myöntää vapautuksia huhti-kesäkuun ajalta. ”Omia vuokralaisiamme koronatilanteessa tukevien toimenpiteiden lisäksi haluamme haastaa sekä kaupungin tytäryhteisöt että ulkoiset yhteistyö- ja sopimuskumppanimme toimimaan vastaavasti suhteessa omiin vuokralaisiinsa”, teknisen toimen johtaja Olli Isotalo toteaa, ja mainitsee esimerkkeinä urheiluseuroille tiloja vuokraavat toimijat ja kauppakeskukset.

