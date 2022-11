Espoo palkitsee varhaiskasvatusyksiköiden työntekijöitä 100 euron kertakorvauksella

Espoon kaupunki on päättänyt maksaa loppuvuodesta 100 euron kertakorvauksen kaikille kaupungin varhaiskasvatusyksiköiden työntekijöille. Tarkoituksena on kiittää ja palkita henkilöstöä, joka on joustanut ja venynyt hankalassa henkilöstötilanteessa.

Kuva: Taru Turpeinen

Espoon kasvun ja oppimisen toimiala on päättänyt palkita varhaiskasvatusyksiköiden henkilökuntaa loppuvuodesta maksettavalla, 100 euron suuruisella kertakorvauksella. Korvaus maksetaan Espoon suomenkielisen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilökunnalle päiväkodeissa, perhepäiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa eli asukaspuistoissa ja kerhoissa. Kertakorvaukseen ovat oikeutettuja kaikki varhaiskasvatusyksiköissä työskentelevät henkilöt, joiden palvelussuhde on jatkunut kaupungilla vähintään kaksi kuukautta marraskuun alkuun mennessä. Lisää ei makseta hallinnon henkilökunnalle eikä työntekijöille, jotka ovat pitkällä poissaololla. Korona ja haasteet henkilökunnan saatavuudessa ovat laittaneet varhaiskasvatuksen henkilökunnan viime vuosina koville. Myös Espoossa on ollut vaikeuksia löytää varhaiskasvatukseen riittävästi henkilökuntaa. Sen jälkeen, kun koronavirus lähti leviämään Suomessa keväällä 2020, hankaloitui tilanne entisestään, sillä henkilökuntaa on ollut sairaana ja koronan alkuaikoina myös laajoissa karanteeneissa. ”Henkilöstö on vaikeassa tilanteessa joustanut ja venynyt sekä osoittanut suurta sitoutumista ja sinnikkyyttä. Työnantajana haluamme osoittaa arvostusta sitä työtä kohtaan, mitä työntekijämme ovat tehneet välillä haastavissakin olosuhteissa, ja palkita heitä tästä työstä”, kuvailee Espoon kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho syitä palkitsemiseen. Aivan kuivin jaloin Espoossakaan ei ole haastavasta tilanteesta selvitty ja osassa varhaiskasvatusyksiköitä on jouduttu välillä mm. rajaamaan toiminta-aikoja tai tekemään muita järjestelyjä toimintaedellytysten turvaamiseksi. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattilan mukaan tilanne olisi kuitenkin voinut olla merkittävästi vaikeampikin, mutta henkilöstön osoittama sitkeys ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat pelastaneet monia tilanteita. ”Olen ollut hyvin vaikuttunut siitä omistautumisesta, korkeasta työetiikasta ja ammattiylpeydestä, millä varhaiskasvatuksen henkilökunta on tehnyt työnsä lasten parissa joka ikinen päivä, vaikka helppoa ei aina ole ollut. Voin käsi sydämellä sanoa, että ilman heitä emme olisi vaikeassa tilanteessa selvinneet näinkään hyvin. Jokainen työntekijä ansaitsee siitä tunnustusta ja siksi haluamme palkita nyt henkilöstöämme”, Mattila sanoo. Kertapalkitseminen on pieni ele, jolla kaupunki haluaa viestiä henkilökunnalle arvostusta henkilöstön ponnisteluita kohtaan. ”Haasteet eivät toki ole vieläkään ohi, ja meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, että saamme henkilöstötilanteemme varhaiskasvatuksessa vakautettua. Etsimme tähän jatkuvasti uusia keinoja ja monia toimenpiteitä on jo otettukin käyttöön. Ilman henkilökuntamme merkittävää panosta emme kuitenkaan olisi päässeet näin pitkälle, ja siitä haluan lausua lämpimät kiitokseni”, sanoo puolestaan ruotsinkielisten sivistyspalveluiden johtaja Barbro Högström.

