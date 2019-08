Espoo Visual Festival on uusi kolmipäiväinen visuaalisen taiteen tapahtuma upeassa Träskändan puistossa ja kartanossa

Espoo Visual Festival järjestetään perjantaista sunnuntaihin 13.-15.9.2019 klo 19-23. Tänä vuonna Träskändan puistossa ja kartanossa järjestettävä tapahtuma esittelee 12 ajankohtaista kotimaista ja kansainvälistä visuaalisen taiteen teosta ja taiteilijaa. Ensimmäisenä vuotena tapahtuman painopiste on valo-, ääni- ja mediataiteessa.

"Espoo Visual Festival on uudentyyppinen nykytaidefestivaali, joka on vahvasti sidoksissa paikkaan ja aikaan. Träskändan kartanon historia ja nykytilanne on kiinnostava sekoitus hiukan ränsistynyttä kartanoa, entistä hoivakotia, 1800-luvun seurapiirien keskusta ja vielä hämärän peitossa olevaa tulevaisuuden käyttöä. Festivaali tapahtuu syyskuun puolessa välissä ja ajoittuu täyden sadonkorjuukuun aikaan, joten yhteys vuoden kiertokulkuun on väistämättä läsnä.

Espoo Visual Festivalin teosvalikoima on sekoitus uusia paikkasidonnaisia tilausteoksia sekä sellaisia olemassa olevia teoksia, jotka resonoivat kartanoympäristön kanssa vahvasti. Valo-, ääni-, ja mediataideteoksia on sekä rakennusten sisällä ja ulkona puistossa, jossa ne tulevat näkyviin auringon laskiessa. Kartanon viereisessä lasten kulttuurikeskus Aurorassa tehdään taiteilijoiden ohjaamana valomaalausta ja valmistetaan etukäteen heijastintyöpajoissa festivaalilla nähtävä teos." Espoo Visual Festivalin kuraattori Ilkka Paloniemi kertoo.

Träskändan kartanon ja puiston kiehtova historia inspiroi taiteilijoita



Träskändän puistossa vietettiin jo vuonna 1827 ensimmäisiä valojuhlia kartanon kuuluisimman omistajan Aurora Karamzinin 19-vuotissyntymäpäivien merkeissä. Puisto, silta sekä kukista tehty A-kirjain oli valaistu yhteensä yli 300 lampulla. Myöhemmin Aurora Karamzin valmisteli vuonna 1863 keisari Aleksanteri II:n vierailun ajaksi illan päättävän loistavan juhlavalaistuksen puistoon sekä Espoosta Helsinkiin johtavan ajotien varrelle.



Janne Käpylehdon Polje kasvihuone valoon on teos, jossa jo kauan aikaa sitten puistosta purettu ja kadonnut kasvihuone herää henkiin valoteoksena. Träskändan kartanon julkisivuun kahdella suurkuvaprojektorilla heijastettava Alexander Salvesenin Nyt jossain toisessa ajassa yrittää artikuloida kysymyksiä ajan olemuksesta, mikä on nyt, mikä on mennyttä, mikä on tulevaisuutta, ja miten nämä käsitteet muuttuvat paikan ja ajan muutoksesta.



Festivaali avaa poikkeuksellisesti myös osan kartanosta yleisölle. Yksi kartanoon sijoittuvista teoksista on serbialaisen Bojana Petkovicin Swamp Orchestra (suom. Suo-orkesteri). Interaktiivinen ääni-installaatio luo erityisen ääniekosysteemin sekä tutkii luonnollisen ja keinotekoisen äänen valtakuntaa. Teos sijoittuu Träskändan kartanon kirjastosaliin.

Alexander Reichsteinin unenomainen teos Lennon Aika kuvaa nukkuvia ihmisiä. Träskändan puiston puuhun ripustetut lähes ihmisen kokoiset valoveistokset leijuvat pimeässä illassa.

Espoo Visual Festival 13.-15.9.2019

Träskändan puisto ja kartano, Träskändan puistotie 6, Espoo

Teokset esillä kartanossa klo 19-23

Teokset esillä puistossa klo 20-23

Café Citikka avoinna klo 19-23

Lasten kultttuurikeskus Aurora, Järvenperäntie 1-3

Valotyöpajat pe ja la klo 16-19

Ikaros-esitys pe ja la klo 18

Meijerin Valokahvio avoinna pe ja la klo 16-23, su klo 19-23

Tapahtuman tuotannosta vastaa Kaupunkitapahtumat Espoo yhteistyössä Suomen valotaiteen seura FLASHin kanssa. Tapahtumaan on vapaa pääsy.