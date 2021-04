Espoolaisessa Kuninkaankallion asumisyksikössä todettu koronavirustartuntoja

Jaa

Espoossa sijaitsevassa Kuninkaankallion palveluasumisen yksiköissä on todettu kuudella asukkaalla koronavirustartunta. Espoon kaupungin tartuntatautiyksikkö on määrännyt tartunnan saaneet eristykseen. Karanteeniin on määrätty yhteensä 32 altistunutta asukasta. Asumisyksikön henkilöstöä ei ole altistunut.

Viruksen leviämistä estetään mm. testauksella, vierailurajoituksilla ja valvonnalla Kuninkaankallion asumisyksikön kaikille asukkaille järjestetty koronavirustestaukset ja henkilöstö on ohjattu hakeutumaan testeihin. Lisäksi kaikki altistuneet testataan karanteenin aikana kaksi kertaa. Viimeinen testaus järjestetään ennen karanteenien päättymistä. Asumisyksikön henkilöstö on pysynyt terveenä ja käyttää asianmukaisia suojavarusteita sekä huolehtii hygieniasta. Kohteen siivousta on tehostettu.Asukkaiden omaisten ja läheisten vierailua sekä asumisyksikön asukkaiden sisäisiä vierailuja esim. talosta toiseen on rajoitettu. Eristysten ja karanteenien toteutumisen valvomiseksi asumisyksikössä on paikalla vartija vuorokauden ympäri ja Länsi-Uudenmaan poliisi on kohdentanut alueelle valvontaa. Asukkaiden lääkehoito ja ruokahuolto kotiin on turvattu, jotta pystytään välttämään asukkaiden liikkuminen asumisyksikön ulkopuolella. Kuninkaankallion noin sata asumisyksikön asukasta saa koronarokotuksen tällä viikolla. Koronaan sairastuneet voidaan rokottaa myöhemmin, noin kuuden kuukauden kuluttua sairastumisesta. Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiön ylläpitämä Kuninkaankallion ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteisille pääsääntöisesti alle 65 -vuotiaille henkilöille, jotka eivät enää selviydy itsenäisesti omassa kodissaan.