Espoolaiset kertoivat ahkerasti toiveitaan kaupungin tulevaisuudesta

Esboborna berättade aktivt om sina önskemål för stadens framtid 4.3.2021 17:33:43 EET | Tiedote

I fjol höstas utfördes flera enkäter under rubriken Mitt Esbo. Med hjälp av dem samlade staden in information om vad invånarna tänker om Esbo – vad som är bra och vad staden borde satsa på i framtiden. Enkäterna samlade in över 10 000 svar och speciellt aktivt svarade unga skolelever och studerande. Svaren utnyttjas för att uppdatera stadens strategi, Berättelsen om Esbo, och för att utveckla stadsmiljön.