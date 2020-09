Espoolla ja Länsimetro Oy:llä on laittomaan työvoimaan nollatoleranssi

Espoon kaupungilla ja Länsimetro Oy:llä on ehdoton nollatoleranssi harmaaseen talouteen tai velvoitteiden laiminlyöntiin työmailla. Länsimetro Oy on hankkeen alusta alkaen tehnyt tiivistä yhteistyötä aluehallintoviraston ja verohallinnon kanssa harmaan talouden torjumiseksi rakennusalalla.

Yle uutisoi 28.9. harmaasta taloudesta rakennusalalla. Uutisessa viitattiin tapaukseen, jossa yhdessä Länsimetron rakennuskohteessa on ollut työvoimaa ilman ajantasaista työlupaa. Tapaus paljastui aluehallintoviraston tarkastuksessa.

Länsimetro rakennustöiden tilaajana auttaa viranomaisia työssään. Länsimetro myös edellyttää, että pääurakoitsijat huolehtivat työntekijöidensä lakisääteisistä vakuutuksista sekä noudattavat työntekijöihin kohdistuvia lakeja, asetuksia ja työehtosopimuksia.



”Länsimetro on Suomen suurimpia infrahankkeita ja Espoon historian suurin rakennushanke. Iso toimija pystyy tuomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa uusia toimintatapoja rakennusalalle, joilla estetään harmaan talouden toiminta. Myös tämä Ylen uutisoima tapaus paljastui viranomaisyhteistyön tuloksena. Kaikenlainen harmaan talouden mukainen toiminta tai velvoitteiden laiminlyönti on ehdottoman kiellettyä Länsimetron ja kaupungin työmailla. Havaittuihin laiminlyönteihin ja puutteisiin myös puututaan”, painottaa Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Systemaattinen tiedonkeruu ja seuranta apuna harmaan talouden torjunnassa

Systemaattinen tiedonkeruu ja seuranta valvontatyökalujen avulla on merkittävästi parantanut viranomaisten kykyä torjua harmaata taloutta.

”Länsimetron jatkeen työmailla on 29 000 perehdytettyä työntekijää eri urakoissa. Sähköisten järjestelmien kautta valvonta ulottuu 702 eri yritykseen. Yhteistyö viranomaisten kanssa, tiedonkeruu, valvonta ja seuranta ovat keinojamme torjua harmaata taloutta. Kaikkinainen harmaa talous on meidän työmaillamme ehdottomasti kiellettyä”, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.



Länsimetro Oy on kilpailuttanut Matinkylä-Kivenlahti-osuuden urakat erityisalojen hankintalain mukaisesti. Valituksi tulleet rakennus- ja sivu-urakoitsijat käyttävät urakan toteuttamiseen omia työntekijöitä ja valitsemiaan aliurakoitsijoita. Pääurakoitsijat vastaavat, että sopimuskumppaneilla ja aliurakoitsijoilla tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat ovat kunnossa. Pääurakoitsijat seuraavat myös sivu-urakoitsijoiden ja heidän aliurakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaisia asiakirjoja.



Länsimetrolla on harmaan talouden kitkemiseksi käytössä useita palveluja. Työmaavahvuus raportoidaan kulkulupajärjestelmän kautta ja lakisääteisiä velvoitteita seurataan eri järjestelmien kautta. Urakoitsijoiden toimintaa seurataan tilaajavastuulain mukaisten asiakirjojen osalta erilaisten seurantatyökalujen avulla.