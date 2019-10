Espoon eläkeläiseksi valittiin kotiseudun vaalija

Sykettä Syksyyn -juhla 13.10. kokosi sankoin joukoin senioreita Espoon kulttuurikeskukseen. Juhlassa julkistettiin Espoon Eläkeläisten Keskusliiton valitsema vuoden 2019 Espoon eläkeläinen. Vuoden eläkeläiseksi valittiin Benita Åkerlund, joka on usean vuoden ajan toiminut aktiivisesti espoolaisen kotiseutuperinnön puolesta.

Espoon Eläkeläisten keskusliitto ry valitsi vuoden 2019 eläkeläiseksi Benita Åkerlundin. Hän on syntyperäinen espoolainen, joka on vaikuttanut monipuolisesti espoolaisten ja espoolaisten eläkeläisten elämään. ”Olen todella yllättänyt ja liikuttunut valinnastani”, Åkerlund sanoo.

Benita Åkerlund on eläkepäivinään tehnyt kotiseututyötä. Pentalan saaristolaismuseo on ollut hänelle monivuotinen kiinnostuksen kohde ja kesällä 2019 hän esitteli Pentalassa saaritolaiselämää. Åkerlundin kädenjälki näkyy myös Lagstadin kotiseututalossa ja koulumuseossa, joiden kunnostamiseen ja käyttöönottoon hän aktiivisesti osallistui. Åkerlund on toiminut Soukka-Seuran puheenjohtajana ja kirjoittanut kirjan Tarinoita Soukasta. Åkerlund myös vierailee mielellään eri eläkeläisjärjestöjen jäsentapaamisissa kertomassa tarinoita Espoosta.

Kiinnostus kotiseudun vaalimiseen kumpuaa suvun historiasta. ”Sukuni juuret ovat 1800-luvun Espoossa. Jo lapsuudenkodissani kotiseutu oli meille tärkeä”, Åkerlund kuvailee.

”Pidän Espoon vuoden eläkeläisen valintaa erittäin merkittävänä, sillä sen monipuoliset valinnat tuovat vuosi vuodelta esiin esimerkkejä senioreiden arvokkaasta yhteiskunnallisesta toiminnasta”, Kaija Viitakoski, Espoon Eläkeläisten keskusliitto ry:n puheenjohtaja sanoo.

Vuoden Espoon Eläkeläinen valittiin nyt 25. kerran.

Sykettä Syksyyn -juhla kokosi espoolaisia senioreita juhlimaan elämäniloaan

Juhlan teemana oli hyvinvointi ja viisi yksinkertaista keinoa, jotka tuovat iloa ja antavat voimia: Olen osa yhteisöä. Nautin liikkumisesta. Olen läsnä. Opin uutta. Laitan hyvän kiertämään. Näitä viittä keinoa esittelevä video sai ensiesityksensä juhlassa. Video löytyy osoitteesta www.espoo.fi/hyvinvointi.

Juhlatervehdyksen toi EMMA – Espoon modernin taiteen museon johtaja Pilvi Kalhama. Puheessaan Kalhama korosti taiteen ja hyvinvoinnin suhdetta. ”Taiteelle kannattaa aina altistaa itsensä. Jos on kuitenkin päässyt käymään niin, ettei ole vähään aikaan katsellut ajatuksella taidetta, esitänkin tähän loppuun haasteen: niille, jotka haluavat liikkua mahdollisimman paljon ulkona annan vinkin, että kaupungilla olevan taiteen voi ottaa myös liikunnan kannalta, jolloin hyvinvointivaikutus vain tehostuu! Tai, sadepäivänä lähde metroasemille ja tietenkin EMMAan, koska meillä on talo täynnä taidetta ja siitä pääsee nauttimaan seniorilipulla vaikka joka päivä ihan ilmaiseksi,” Kalhama sanoi.

Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja Olli Männikkö totesi puheessaan, että vaikka espoolaiset ovat onnistuneet monessa asiassa, paljon on vielä tehtävää vanhusten asioissa. ”Enemmistö ikääntyneistä elää normaalia elämää. Me olemme maailman onnellisin kansa. Senhän näkee täpötäydessä metrossakin. Vanhukset ovat myös vahvoja eikä mikään kestävyysongelma. Senkin näkee ruuhka-aikaan metrossa. Huonokuntoiset keski-ikäiset ja nuoret istuvat, vanhukset seisovat”, Männikkö sanoi.

Senioreiden musiikki- ja tanssiesitysten lisäksi juhlassa esiintyi Sunan koulun kuoro.

Sykettä Syksyyn – Låt Hösten Pulsera on Espoon vanhusneuvoston järjestämä espoolaisten senioreiden syysjuhla, joka järjestettiin nyt jo 21. kerran. Juhla kokosi Espoon kulttuurikeskukseen lähes 600 senioria.