Espoon helmet –luentosarjassa tutustutaan Espoon kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuskohteisiin

KAMU Espoon kaupunginmuseo esittelee 12.3. alkaen kaupungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat kohteet Espoon helmet -luentosarjassaan. Kevään luentosarjassa tutustutaan Museoviraston määrittelemiin, valtakunnallisesti merkittäviin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin 1400-luvulta 1900-luvulle eli RKY-kohteisiin, joita Espoosta löytyy kaiken kaikkiaan 11 kappaletta.

Espoon helmet -luentosarjan aiheina on paljon tuttuja ja rakkaita paikkoja espoolaisille mm. Träskändan kartano historiallisine maisemapuistoineen ja Espoon tuomiokirkko, joka on pääkaupunkiseudun vanhimpia rakennuksia. Luentosarjassa tutustutaan kesänviettoon 1800-luvulla, jolloin Helsingin säätyläiset ja varakas porvaristo viettivät kesiään Espoon saaristossa kauniissa huviloissaan ja höyryveneliikenne kukoisti. Luentosarja esittelee myös 1900-luvun teemoja, kuten Helsingin 1. maailmansodan aikaisia linnoituksia Espoossa ja Porkkalan vuokra-aikaa, jolloin Espoon Kauklahden juna-asema sijaitsi 12 vuoden ajan Suomen ja Neuvostoliiton rajalla. Espoon kaupunginmuseolla on kunnia saada vierailevaksi luennoitsijaksi Gallen-Kallelan museon johtaja Tuija Wahlroos, joka esittelee Akseli Gallen-Kallelan kodin, arkkitehtonisestikin ainutlaatuisen Tarvaspään ateljeehuvilan.



Koskaan aikaisemmin espoolaisista kohteista ei ole tehty kulttuurihistorian näkökulmasta näin kattavaa luentosarjaa, joka pyrkii vastaamaan kysymyksiin, millaisia paikkoja ovat Espoon valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset ja kulttuuriympäristöt? Mitä nämä kertovat meille Espoon historiasta ja kaupungin kasvusta? Ja mikä näiden kohteiden merkitys on nykyään?

Luentosarja on osa Espoon kaupungin kulttuuriympäristöohjelman ESKO:n toimintaa. Parhaillaan tekeillä olevassa kulttuuriympäristöohjelmassa määritellään tulevaisuuden toimintamuodot ja tavoitteet Espoon kulttuuriympäristön suojeluun.

Luennoitsijana FM, tutkija Heli Haavisto. Luennoille on vapaa pääsy!

Espoon helmet -luentosarja

torstaisin 12.3.–7.5.2020 klo 17.30 (ei pääsiäisenä)

KAMU Espoon kaupunginmuseo

Näyttelykeskus WeeGee

Ahertajantie 5, Tapiola

espoonkaupunginmuseo.fi