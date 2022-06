Espoon ja Kauniaisten suomenkielisissä lukioissa aloittaa 2213 uutta opiskelijaa, Omnian ammatillisissa koulutuksissa ja TUVA-koulutuksessa 1427 opiskelijaa

Espoon kaupungilla on kymmenen suomenkielistä lukiota ja yksi ruotsinkielinen lukio. Kaikissa Espoon kaupungin lukioissa on laadukas yleislukio sekä osassa lukiolinja, painotus tai erityinen koulutustehtävä. Kahdessa lukiossa on myös valtakunnallinen kehittämistehtävä. Espoon kaupungin lukioissa opiskelee yli 6400 opiskelijaa.

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

