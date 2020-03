Espoon kaupungin vammaispalvelut kehittää digitaalista asiakasohjausta

Espoon kaupungin vammaispalvelut kehittää yhdessä Socfinder Oy:n kanssa hakupalvelua, joka helpottaa ja nopeuttaa työntekijän tiedonhakua silloin kun vammaispalvelujen asiakkaalle tulee löytää asumispalvelu. Digitaalisen palvelun tavoitteena on säästää työntekijän aikaa paikkahaussa ja lisätä asiakkaan saaman hoidon laatua.

”Haluamme säästää työntekijän aikaa paikkahaussa sekä helpottaa asiakkaalle sopivan palvelun löytymistä tuomalla hakutulokset esiin asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelun kautta työntekijämme saavat myös tiedon siitä, milloin yksikköön on tehty edellinen valvontakäynti. He voivat tutustua yksikön omavalvontasuunnitelmaan. Tämä helpottaa asumispalvelujen laadun valvontaa”, kaupungin vammaispalvelujen päällikkö Anu Autio kertoo.

Socfinderin algoritmi on tehty sosiaalihuollon asiakkaan tarpeita ajatellen, kun muiden kaupallisten hakupalveluiden algoritmi on rakennettu hakukonemarkkinointia silmällä pitäen. Espoon kaupungin lastensuojelu on käyttänyt digitaalista hakupalvelua lastensuojelun asiakasohjaukseen vuodesta 2019. Ja koska tulokset ovat rohkaisevia, vammaispalvelut haluaa saada samat hyödyt digitaalisesta työvälineestä kuin lastensuojelu.

Projekti on aloitettu ja pilotin pitäisi valmistua lokakuussa 2020. Pilotin valmistuttua vammaispalvelujen työntekijät voivat käyttää Socfinderin hakupalvelua, ja palveluntuottaja voi ylläpitää paikkatilannetta kätevästi.