Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu käynnistyi

Jaa

Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu järjestetään taas tänä vuonna espoolaisille yrityksille sekä kaupungin omalle henkilöstölle. Kilpailuun voi ilmoittautua 6.4.–24.5.2022.

Kilpailuun voivat osallistua Espoon kaupungin työntekijät ja työtiimit yhteistyökumppaneineen sekä espoolaiset yritykset. Yrityksen kotipaikaksi täytyy olla rekisteröitynä Espoo. Kilpailussa etsitään uudistuksia ja ideoita, joiden avulla parannetaan espoolaisten palveluja ja kehitetään toimintatapoja Espoo-tarinan mukaisesti. Erityisesti huomiota kiinnitetään sellaisiin uudistuksiin, joissa asiakkaat ja kuntalaiset ovat etusijalla − paremman palvelun saajina tai kehittämistyön yhteistyökumppaneina. Kilpailun tarkoituksena on tehdä näkyväksi jatkuvaa, innovatiivista kehittämistyötä, jota Espoossa tehdään. Laatukeskus valitsee finalistit Espoon kaupunki järjestää kilpailun yhdessä Laatukeskuksen kanssa. Laatukeskuksen asiantuntijat arvioivat hakemukset ja valitsevat niistä jatkoon pääsevät finalistit. Myöhemmin Espoon kaupungin oma raati arvioi finaaliin päässeet hakemukset. Hakemuslomake kannattaa täyttää huolella siten, että myös henkilö, joka ei tunne asiayhteyttä, saa hyvän käsityksen innovaatiosta ja pystyy arvioimaan sen laatua ja uutuusarvoa pelkän hakemuksen perusteella. Kilpailusta järjestetään info Teams-webinaarina 7.4.2022 klo 15–16. Webinaarista saa konkreettisia vinkkejä hakemuksen tekoon – tilaisuudesta tulee myös tallenne. Hakemukset osallistuvat ilman erillistä hakemusta Laatukeskuksen kansalliseen Quality Innovation Award -kilpailuun, jonka voittajat pääsevät kisaamaan myös kansainvälisen kilpailun voitosta. Sarjat, palkinnot ja arviointikriteerit Vuoden 2022 kilpailuun haetaan asukas- ja asiakaslähtöisiä innovaatioita kahdesta sarjasta: Innovaatiot-sarja. Uudet innovaatiot, jotka ovat jo osoittaneet ratkaisevansa haasteita vaikuttavasti tai tuottavasti. Potentiaaliset innovaatiot -sarja. Uudet innovaatiot, jotka ovat vielä kehitysvaiheessa ja joilla on potentiaalia ratkaista haasteita vaikuttavasti tai tuottavasti. Innovaatiot-sarjan voittaja tai, jos voitto jaetaan useamman innovaation kesken, palkitaan kukin 5 000 eurolla. Potentiaaliset innovaatiot -sarjan voittaja tai voittajat palkitaan 3 000 eurolla. Molemmissa sarjoissa jaetaan lisäksi harkinnan mukaan 500 euron arvoisia kunniamainintoja. Hakemusten arviointikriteerit Hakemuslomake ja ohjeet Kilpailuhakemus

Hakemuksen täyttöohje Lue täyttöohjeet huolellisesti. Voit täyttää lomaketta useassa osassa. Tallenna keskeneräinen lomake ”Tallenna ja jatka myöhemmin” -painikkeella, joka löytyy lomakkeen alalaidasta. Järjestelmä kysyy tällöin sähköpostiosoitetta, johon lähetetään linkki hakemuksen täyttämisen jatkamista varten.



Laatukeskuksen Quality Innovation Award



Kilpailun aikataulu vuonna 2022 ​​​​​​Kilpailuaika: 6.4.–24.5.2022 Info Teams-webinaarina: 7.4.2022 klo 15–16. Webinaarista saa konkreettisia vinkkejä hakemuksen tekoon. Tilaisuudesta tulee myös tallenne. Jos sinulla on vaikeuksia webinaariin liittymisessä, ota yhteyttä Susanna Kilappaan, susanna.kilappa@espoo.fi, p. 050 544 6044.

Laatukeskus arvioi hakemukset 30.6.2022 mennessä.

Ilmoitus kaikille osallistujille, pääseekö ehdotus finaaliin vai ei: 1.7.2022

Finalistit esittelevät innovaationsa lyhyesti kaupungin johdolle 13.9.2022.

Tämän jälkeen Espoon kaupungin arviointitiimi syyskuun puolivälissä.

Ehdotus voittajista ja kunniamaininnoista esitellään kaupunginjohtajalle ja sen jälkeen kaupungin johtoryhmälle syyskuun lopussa.

Palkintojenjako lokakuussa (aika tarkentuu).

Laatukeskuksen Laatuinnovaatio-kilpailun (Quality Innovation Award) kansallisen kilpailun voittajat palkitaan 10.11.2022. Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu on järjestetty yhdessä Laatukeskuksen kanssa vuodesta 2012 alkaen.

Katsoaksesi videon lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu 2022 odottaa ideoita. Kilpailuun voivat ilmoittautua 6.4.–24.5.2022 kaikki espoolaiset yritykset ja Espoon kaupungin työntekijät ja työtiimit yhteistyökumppaneineen. Me Espoossa ajattelemme, että onnistumme kaikessa, mihin saamme ihmiset mukaan. Espoon ensimmäinen arvo on asukas- ja asiakaslähtöisyys. Kaupunginjohtajan innovaatiokisassa tavoitteenamme on nostaa esille ja palkita hyviä esimerkkejä asukas- ja asiakasrajapinnasta. Tule mukaan – Make with Espoo!