Espoon kaupungista Millennium Innovation Forum -kumppani – globaalit haasteet ratkaistaan yhdessä

Espoo, yksi maailman innovatiivisimmista kaupungeista on aloittanut helmikuussa yhteistyön Tekniikan Akatemia -säätiön (TAF) kanssa Millennium Innovation Forum -kumppanina.

Millennium Innovation Forum on ainutlaatuinen kohtaamispaikka tieteen, teknologian ja liiketoiminnan rajapinnalla, siellä missä innovaatiot syntyvät. Espoon kaupungin ja Millenium Innovation Forumin kumppanuus on esimerkki suomalaiseen innovaatiojärjestelmään olennaisesti kuuluvasta julkisen ja yksityisen sektorin saumattomasta vuoropuhelusta.

”Innovatiivisuutemme kumpuaa yhteisöstämme. Haluamme olla aktiivisesti mukana rakentamassa kestävää kasvua ja tulevaisuutta, yhdessä kumppaniemme kanssa”, kertoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Millennium Innovation Forumin kumppaneiden toiminnassa korostuu organisaatio- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö. Yhteistyö on välttämätöntä, jotta vallankumoukselliset ideat voidaan kaupallistaa ja muuttaa läpimurtoinnovaatioiksi.

”Espoo ei ole syyttä yksi maailman innovatiivisimmista kaupungeista. Espoon kaupunki palveluna -malli vastaa aivan uudella tavalla kasvaviin ja monimuotoistuviin palvelutarpeisiin. Lisäksi Espoo tukee tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä luoden innovaatioille mahdollisuuksia nousta kaupallisiksi menestystarinoiksi. Espoo on vastuullisuudessaan kansainvälisestikin merkittävä toimija ja tiennäyttäjä. On ilo tehdä hyvää yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa”, Tekniikan Akatemia -säätiön toimitusjohtaja Ari Ahonen sanoo.

Millennium Innovation Forum juhlistaa Millennium-teknologiapalkintoa, joka on yksi maailman merkittävimmistä innovaatiopalkinnoista. Millennium-teknologiapalkinto on suomalainen kunnianosoitus ihmisten elämänlaatua parantaville innovaatioille. Palkinto on arvoltaan miljoona euroa, ja se jaetaan seuraavan kerran 26.5.