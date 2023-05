Espoon kaupunki Helsinki Priden kumppaniksi

Espoo-tarinan arvoissa ja toimintaperiaatteissa on määritelty, että Espoo on oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää konkreettisia tekoja yhdenvertaisuuden puolesta. Pride-kumppanuuden myötä saamme koulutuksia koko henkilöstöllemme yhdenvertaisuusteemoista ja vahvistamme Espoon näkyvyyttä, vetovoimaa ja elinvoimaisuutta. Pride-kumppanuus on osa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämistä muiden toimenpiteidemme joukossa sekä organisaation oppimismatkassa.

Kaupungissa liputetaan eri toimipisteissä sateenkaaren väreillä Pride-viikon aikana. Pride-kumppanuus on voimassa ajalla 3.5.2023-30.4.2024 ja monet tapahtumat ajoittuvat vuoden eri ajankohtiin.